من مصدر موثوق موعد نتيجة الصف الثاني عشر 2022 بالكويت

بعد الانتهاء بشكل كامل من الامتحانات الفترة الماضية، طلبة وطالبات الثانوية العامة في انتظار إعلان وزارة التربية والتعليم الكويتية عن موعد نتيجة الصف الثاني عشر 2022م، حيث تم استئناف عملية التصحيح والتدقيق الخاصة بأوراق الطلاب فور الانتهاء من الامتحانات، والتي تمت في أجواء سادها الهدوء والنظام داخل اللجان الامتحانية بجميع أنحاء الدولة، تم خلالها تطبيق إجراءات احترازي لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كوفيد 19، وتعد وزارة التربية والتعليم هي الجهة المخول لها الكشف عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بالكويت، ولتفاصيل عن الأمر نتابع في السطور التالية.

موعد نتيجة الصف الثاني عشر 2022م

أشارت الوزارة مؤخراَ إلى أنها قامت بتشكيل لجنة خاصة بتصحيح أوراق الطلاب من قبل مجموعة من المعلمين والمعلمات على أعلى مستوى، على أن تقوم اللجنة بعملها تحت إشراف دائرة العلوم والآداب، وعلى الجهة الأخرى قد قامت الوزارة أيضا بإنشاء لجنة خاصة بمراجعة الأوراق مرة أخرى وتدقيقها لإعطاء كل طالب حقه من الدرجات بما يتناسب مع المستوى التعليمي للطالب المتحصل عليه طوال العام الدراسي، ومن المقرر بعد الانتهاء من التصحيح تجميع ورصد الدرجات ليتم رفعها بصورة مباشرة على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني حتى يتم استخراج النتائج من قبل الطلاب بمجرد اعتمادها.

استخراج نتيجة الصف الثاني عشر بالكويت

من المؤكد وفقاً لما نشرته وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت، أنها بمجرد الإعلان الرسمي عن اعتماد النتيجة ورفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، على الطالب القيام بما يلي من خطوات ليتم استخراج النتيجة:

على الطالب الانتقال مباشرةً إلى موقع وزارة التربية الكويتية من هنا. يقوم بإدخال البيانات المطلوبة منه واختيار القسم الخاص به. بعد التأكد من صحة الرقم المدني الخاص بالطالب يتم الضغط على عرض النتيجة.

امتحانات الصف الثاني عشر بالكويت

أشار رئيس قسم التكنولوجيا الكيميائية الخاص بمنطقة الكبير التعليمية موسى المطري من خلال النشرة الرسمية الخاصة بالوزارة، أن اختبار مادة الكيمياء كان أخر اختبارات الثانوية العامة الخاصة بطلاب قسم علوم والبالغ عددهم 24175 طالبًا، كما تحدث أيضا عن امتحانات العام الحالي وأوضح أنها لها علاقة طردية مع المستوى التعليمي للطلاب الفروق الفردية فيما بينهم.