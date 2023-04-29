كيفية تسجيل الدخول على منصة مدرستي بميكروسوفت 2023

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال حساب ميكروسوفت، وذلك لتفعيل حساب الطالب أو حساب ولي الأمر بكل سهولة، لذلك سنقوم لكم في هذا المقال من موقع نجوم مصرية خطوات تسجيل الدخول وتفعيل الحساب بسهولة وسرعة وما هي الخدمات المقدمة على المنصة، تابعوا معنا الفقرات التالية.

رابط منصة مدرستي بميكروسوفت

أتاحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية الكثير منصة مدرستي التي تقدم الكثير من الخدمات المهمة للطلاب وتسهل عليه العملية التعليمية وتساعد أيضاً إلى رفع مستوى التعليم في المملكة، حيث يمكن تسجيل الدخول على تلك المنصة من خلال ميكروسوفت، كما أتاحت خطوات أخرى لتسجيل دخول ولي الأمر على المنصة مختلفة عن الطلاب والمعلمين وهي كالتالي:

أولاً يجب الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي على شبكة الإنترنت. ثم نضغط على ايقونة إنشاء حساب جديد. ومنها نختار التسجيل على حساب ميكروسوفت للكادر التعليمي. ثم ندخل على الصفحة الجديدة، ونقوم بتسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ونقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة بشكل صحيح أيضاً لنتمكن من الدخول على الحساب. علينا هنا الإجابة على السؤال الظاهر على الشاشة بشكل صحيح. ثم أخيراً نضغط على ايقونة تسجيل.

الخدمات التي تقدمها مدرستي

تقدم هذه المنصة عدد كبير من الخدمات التعليمية لكل من الطلاب وأولياء الأمور وأيضاً المعلمين ومنها: