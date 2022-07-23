منح دراسية مجانية من الحكومة الماليزية

دعت الحكومة الماليزية الطلبة من مختلف البلدان النامية إلى التقدم للمشاركة في برنامج التعاون التقني الماليزي، حيث يدعم هذا البرنامج الطلبة من دول العالم الثالث لدراسة الماجستير في الجامعات الماليزية.

منح دراسية من حكومة ماليزيا 2022 لطلبة للماجستير

قدمت الحكومة الماليزية عدد من المنح الدراسية لعدد من دول العالم منهم مصر وذلك لنيل درجة التخصص الماجستير من إحدى الجامعات الماليزية وإليكم تفاصيل المنحة:

الدولة: ماليزيا.

الجهة المانحة: وزارة التعليم العالي في ماليزيا.

الدرجة: الماجستير.

التمويل المالي: ممولة بالكامل.

الجنسيات المؤهلة: الطلاب من جميع الدول النامية.

الموعد النهائي: يوليو 2022

■ التمويل المالي ومميزات المنحة:

منح الحكومة الماليزية 2022 هي منح ممولة بالكامل لدراسة برنامج التخصص الماجستير في ماليزيا، وفيما يلي تفاصيل المصاريف المغطاة:

1- الرسوم الدراسية كاملة بالمجان.

2- منح راتب شهري 3500 رينغيت ماليزي( ما يعادل 800 دولار أمريكي) لتغطية نفقات المعيشة والدراسة (وهي كافية جدا للمعيشة في دولة ماليزيا).

3- تذكرة طيران ذهاب وعودة على الدرجة السياحية من وإلى بلد الطالب.

الدول المؤهلة للتقديم:

جميع الدول النامية وعددها 144 دولة ونذكر منها الدول العربية فقط وهي:

الإمارات العربية المتحدة، البحرين، جيبوتي، الجزائر، مصر، العراق، الأردن، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، السودان، الصومال، سوريا، تونس، اليمن.

المجالات والتخصصات المتاحة في منحة ماليزيا:

المنحة تشمل جميع التخصصات والمجالات الموجودة في الجامعات الماليزية ولكن ستكون الأولوية للتخصصات الآتية:

● العلوم والتكنولوجيا والهندسة.

● الاقتصاد، المالية، الإدارة والمصرفية.

● العلوم الاجتماعية والإنسانية.

● تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

● العلاقات الدولية والعلوم السياسية.

● الزراعة وتربية الأحياء المائية.

● التعليم.

ملحوظة: المنحة لا تشمل تخصصات الطب والتمريض والصيدلة السريرية.

معايير الأهلية وشروط التقديم في منحة:

1- ألا يزيد عمره عن 45 عامًا وقت تقديم الطلب.

2- يتمتع بمستوى صحي ممتاز مصدق عليه من قبل هيئة طبية حكومية.

3- ألا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جدا مع مرتبة الشرف أو لا يقل عن 3.5 أو ما يعادله.

4- نسخة ممسوحة ضوئيًا من إثبات إتقان اللغة الإنجليزي توفيل أو آيلتس أو إفادة رسمية من الجامعة بأن اللغة الإنجليزية هي لغة التدريس خلال مرحلة البكالوريوس.

5- الحصول على قبول واحد على الأقل من جامعة في ماليزيا ولكن لم يبدأ الدراسات العليا بعد أو أولئك الذين سجلوا ليس

أكثر من فصل دراسي لدرجة الماجستير.

يمكنك الاطلاع على الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم من خلال كتيب إرشادات المنحة من هنا.

كيفية التقديم:

يتم ملء نموذج التقديم ورفع نسخ ضوئية من كافة المستندات المطلوبة بصيغة PDF من خلال بوابة التقديم الإلكتروني المذكورة بالأسفل:

الموقع الرسمي للمنحة يمكنك الضغط هنا.

عن طريق رابط التقديم في الرابط التالي يمكنك الضغط هنا.

وهناك بعض المنح المقدمة لطلبة الثانوية العامة والتي سوف ندرجها في مقال آخر.

وتعتبر دولة ذات نظام حكم وتشريع إسلامي تأسست منذ سبعين عاما، يعرف عنها الجميع أنها دولة جميلة بمباني حضرية وتتمتع بتطور تكنولوجي وخدمات سياحية راقية ، لكن هل سمعت من قبل عن مصطلح انضباط المجتمع الماليزي وانضباط قوانينه.

ونظام البنوك فيها نظام إسلامي، ويمنع تماما المعاملات الربوية في دولة ماليزيا، وتمتلك ماليزيا أكبر الجامعات الإسلامية في العالم التي يتوافد إليها آلاف الطلبة من مختلف الجنسيات في العالم، في ماليزيا إذا تم ضبطك في الشارع أثناء وقت صلاة الجمعة ستتعرض لغرامة مالية كبيرة ومتابعة قضائية، السياسة الخارجية الماليزية دائما تدعو الدول المسلمة إلى قيادة إسلامية موحدة على منهاج الشريعة الإسلامية.