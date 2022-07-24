منح دراسية لطلبة الثانوية العامة والأزهرية 2022

جامعة البخاري الدولية في ماليزيا تعلن عن عدد من المنح الدراسية لاستقبال طلبات الطلاب الراغبين في الحصول على مرحلة البكالوريوس، ويعد هذا هو البرنامج الذي تم إطلاقه عام 2005 بهدف توفير المساعدة للطلاب من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى التعليم العالي دون أي تكلفة أو تكلفة جزئية.

فالمنحة متاحة للطلاب الماليزيين والدوليين على حد سواء، حيث تسعى جامعة البخاري لتشكيل مجتمع يتم فيه بناء الشخصية من خلال التركيز على خدمة المجتمع، وقد قامت الجامعة عبر شبكة الجامعات في ماليزيا برعاية طلاب وطالبات في 17 جامعة في جميع أنحاء البلاد.

منح دراسية لدرجة البكالوريوس

تبلغ مدة هذه المنحة بحد أقصى 6 فصول دراسية وذلك لبرامج درجة البكالوريوس، و 3 فصول دراسية للبرنامج التأسيسي و 8 فصول دراسية لبرامج اللغة الإنجليزية.

تختلف قيمة الرسوم الدراسية بحسب البرنامج الدراسي، حيث سيتم تقديم برنامج معتمد من قبل مجلس أمناء الجامعة للمرشحين، والذين لن يسمح لهم بتغيير البرامج قبل التسجيل بالجامعة أو بعده.

تبلغ قيمة رسوم الإقامة للطالب 300 رينغت ماليزي شهريًا، وسيطلب من المرشحين الذين حصلوا على منح دراسية كاملة الإقامة في المدن الجامعية، بينما سيكون على الطلاب الذين لم يتم توفير سكن لهم دفع مقابل الإقامة لقسم الشؤون المالية في جامعة البخاري الدولية على أساس شهري أو فصلي.

سيتم توفير بدل الوجبات الشهري فقط للطلاب الحاصلين على منحة دراسية كاملة، وذلك بقيمة 450 رينغت ماليزي شهريًا يتم تحويلها بشكل نقدي أو ائتماني إلى حساب المرشح في البنك التابع له.

شروط التقديم لطلبة الثانوية العامة والأزهرية

تُقدم هذه المنحة فقط للمرشحين المؤهلين لدراسة برنامج البكالوريوس، والبرنامج التأسيسي ودروس اللغة الإنجليزية في جامعة البخاري الدولية.

– تقدم المنحة للمرشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 22 عند بداية العام الدراسي المقبولين فيه.

– يجب أن يكون المرشح أعزب في وقت تقديم الطلب وطوال فترة الدراسة بالجامعة.

– تقدم المنحة للمرشحين من الأسر ذات الدخل المنخفض أي ما يعادل 300 دولار أمريكي أو أقل.

– سيتم تقديم المنحة لمرشح واحد من كل أسرة، وسيتم استبعاد المرشحين الذين حصل أحد أفراد أسرهم على المنحة من قبل.

– لا يُسمح للمرشحين بالعمل طوال فترة الدراسة بجامعة البخاري الدولية، ولا يمكنهم الحصول على منح دراسية أو مساعدات مالية أخرى أثناء الاستفادة من المنحة المقدمة من جامعة البخاري الدولية.

– هناك فئتان من المنح الدراسية المقدمة – منح دراسية ممولة بالكامل، ومنح دراسية ممولة جزئيا.

– تغطي المنح الدراسية الكاملة: الرسوم الدراسية كاملة ورسوم الإقامة وبدل الوجبات الشهري، وتغطي المنح الجزئية عنصرًا أو اثنين من العناصر السابقة.

كيفية التقديم للمنحة

تدعو الجامعة الطلاب المرشحين المهتمين للتقديم عبر الإنترنت عبر زيارة موقع الجامعة اضغط هنا.

عند التقديم سيتوجب على الطلاب المرشحين تقديم نسخة مصدقة من المستندات مثل:

– جواز السفر أو بطاقة الهوية أو شهادة وفاة الوالدين.

– بيان الدخل الشهري للوالدين العاملين.

– إقرار الدخل للوالدين الذين لا يمكنهم الحصول على بيان دخل أو ليس لديهم بيان دخل العمل يمكن التحقق منه بواسطة السلطات في مجتمع المرشحين.

– فاتورة مياه أو كهرباء شهرية.

– صور للمنزل.

– لا يشترط جنسية محددة.

– العمر من سن 18 إلى 22 سنة.

نبذة عن جامعة البخاري الدولية بدولة ماليزيا

جامعة البخاري الدولية هي مؤسسة تعليمية خاصة غير ربحية، وهي عبارة عن حرم جامعي سكني كامل مع مرافق حديثة، وتوفر الجامعة بيئة معيشية وتعليمية تساعد على اكتشاف الذات ورعاية العلاقات وبناء الوعي بشأن القضايا العالمية والإقليمية.

كما أنها توفر للطلاب فيها فرصة الحصول على مناهج تعليمية شاملة من خلال برنامج المشاركة الأكاديمية والاجتماعية المشترك، والذي يتم تنفيذه طوال فترة الدراسة.

تقع جامعة البخاري التي تم تصميمها وتشييدها على مساحة 45 فدانًا، في شمال ماليزيا، ومن خلال رؤيتها ورسالتها وقيمها الأساسية، تلتزم الجامعة بضمان كرامة الإنسان بما يتماشى مع مفهوم العقول الملهمة والواعية نحو عالم أفضل باعتبار أن الطالب هو جوهر وعلامة الجامعة.

كما أن نظام الحكم في ماليزيا هو حكم إسلامي يخضع لقوانين إسلامية، ونظام البنوك فيها هو نظام إسلامي يمنع فيه صور المعاملات الربوية في كافة البنوك بما ييسر ذلك على الطلاب في ماليزيا.

.

فرص أخرى من منح الماجستير المقدمة من الحكومة الماليزية يمكنك زيارة موقع فرصة والذي تعرض عليه العديد من المنح الدراسية أو الضغط على الرابط السابق.