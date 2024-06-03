ملامح نظام الثانوية العامة الجديد وإلغاء أدبي وعلمي

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزاء مصر، منقاشة تطوير عملية التعليم مع باقة من خبراء التعليم وجاء على رأسهم وزير التعليم العالي، أيمن عاشور، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وحضر هذا الإجتماع، مساعد وزير التربية والتعليم، الدكتور مصطفى محمد، وقد أوصى الجميع بضرورة تغير نظام الثانوية العامة تغير شامل الأركان، ووضعه في الطريق الصحيح، وذلك من أجل النهوض بالتعليم المصري ورفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية.

ملامح نظام الثانوية العامة الجديد

نظام الثانوية العامة الجديد

مع تزايد شكاوى المواطنين عن ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية، وبات التعليم ملجأ للتجارة وابتزاز المال من بعض المدرسين، جاءت الحكومة المصرية لتقدم أفضل ما لديها من أفكار من أجل تطبيق ما يناسب قدرات الطالب المصري في تلك المرحلة، حيث قدم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم مقترح بصدد تغيير شامل وجذري لمفهوم الثانوية العامة، ومن ملامح هذا النظام الجديد، لن يكون هناك تشعيب أدبي أو علمي، بل سيكون هناك أربعة مسارات، مسار طبي، مسار هندسي، مسار العلوم الإنسانية، مسار الذكاء الإصطناعي، ولكل مسار 4 مواد.

كما أكد سيادته، أن جاري الآن وضع اللمسات النهائية لهذا النظام، ومن ثم طرحة للحوار المجتمعي أمام الجميع، ومن خلال هذا الطرح، يمكن التعديل الجزئي، وأخيرًا تأتي عملية التقديم إلى مجلس الشعب، من أجل التصويت، كما شددت سيادته، أن هذا النظام لن يتم الآن وضع تاريخ من أجل تطبيقه ومازال العمل مستمر على النظام الحالي.