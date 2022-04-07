مكتب التايكو بجامعة الفيوم ينظم مسابقة تحت عنوان” جائزة حتاتة لريادة الأعمال “

تسعى الجامعات الحكومية لإخراج جيل جديد من الشباب متحلي بالأفكار العلمية والعملية ومتسلح بالتعليم ليستطيع بعد تخرجه أن يندمج في المجتمع بسهولة ويسر، وأن يكون عضوًا نافعًا لبلده، ويتمكن من الالتحاق بسوق العمل وإيجاد فرصة عمل مناسبة، هذا ما دفع جامعة الفيوم برئاسة الأستاذ، الدكتور ياسر مجدي حتاتة في ختام المسابقة التي نظمها مكتب التايكو بالجامعة تحت اسم ” جائزة حتاتة لريادة الأعمال “، وحضر فعاليات الاجتماع كلًا من نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والتعليم الدكتور محمد فاروق الخبيري، والسعادة أعضاء لجنة التحكيم برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون البحوث الأستاذ الدكتور عرفة صبري حسن، وبمشاركة عضوية كلًا من المدير التنفيذي لمكتب التايكو بالجامعة الدكتور ثناء هارون، والأستاذ بكلية الزراعة كمال غلاب، ومدرس بكلية العلوم الدكتور عادل فتحي، ومشاركة وحضور الطلاب المشتركين بالمسابقة، وعقدت فعاليات المسابقة بالمكتبة المركزية بالجامعة.

الهدف من مسابقة ريادة الأعمال

تهدف الجامعة من تنظيم تلك المسابقة وفقًا لما أعلن عنه السيد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة وهو إمداد الطلاب بالأفكار المتميزة التي تناسب عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتهدف الجامعة بشكل دائم لدمج المفاهيم المتعلقة بريادة الأعمال وجعلها في المحتوى التعليمي لجميع طلاب الجامعة اقتناعًا من الجامعة بدور الابتكار والإبداع.

توصيات نائب رئيس جامعة الفيوم للطلاب

وجه نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد فاروق الخبيري بأنه يجب على الطلاب أن يبذلوا الكثيرين من الجهد، أن يحفزوا أنفسهم على التطوير والسعي نحو مستقبل كبير ومشرف لهم ولوطنهم، في حين أوصى الدكتور عرفة صبري بضرورة إستعمال التكنولوجيا والقيام بمثل تلك المشروعات التي تجد فرص عمل جديدة وتحث الشباب على العمل من أجل النهوض بالمجتمع، فيما أعلن رئيس لجنة التحكيم أنه سيتم اختيار ٨ مشروعات من بين ٥٥ مشروع شارك به الطلاب والطالبات، وسيتم اختيار وتعيد ٣ مشروعات منها للفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، وسيتم تقيمها وفقًا للمعايير والضوابط التي أعلن عنها، على أن يمثل الجامعة المشروع الفائز بالمركز الأول.