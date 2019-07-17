مواقع مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات لعام 2019| بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

توفر بوابة الحكومة المصرية بياناً بـ مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات لعام 2019-2020م، وقد قمنا بتوفير البيان الخاص بمكاتب التنسيق الإلكتروني المتضمن للجامعة والأماكن المحددة للتنسيق وأسماء القائمين على هذه المكاتب ورقم التليفون الخاص بكل فرد من هذه الأفراد، وذلك للتيسير على الطلاب والطالبات عند التقديم بالجامعات سواء بالمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية أو الثالثة، ويجب العلم بأن بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد tansik.egypt.gov.eg تتيح في الوقت الحالي إمكانية الحجز لأداء اختبارات القدرات للعام الدراسي 2019م، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية ننشر البيان الخاص بمكاتب التنسيق بالجامعات 2019، وطريقة الحصول على الرقم السري الخاص بكل طالب.

مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات 2019

بعد أن تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ومن ثم نشر نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر موقع اليوم السابع وموقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، فقد ازدادت التساؤلات عن متى يظهر تنسيق الثانوية العامة 2019 أو ما هي الحدود الدنيا للقبول بالكليات 2019م، وهنا يجب العلم بأن بوابة الحكومة المصرية المسئولة عن خدمات التنسيق لم تُعلن حتى الآن عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد، ولكنها تتيح بيان بـ مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات للعام الدراسي 2019-2020م الذي يمكنكم التعرف عليه من خلال الصور التالية:

يمكنكم من خلال الصور السابقة التعرف على مكاتب التنسيق الإلكتروني بكافة الجامعات المصرية بالأماكن والمحافظات التالية (القاهرة، الإسكندرية، دمنهور، عين شمس، أسيوط، طنطا، الزقازيق، المنصورة، دمياط، بني سويف، حلوان، المنيا، قناة السويس، المنوفية، السادات، جنوب الوادي، الفيوم، بنها، سوهاج، كفر الشيخ، بورسعيد، السويس، مرسى مطروح، الوادي الجديد، العريش، أسوان)، كما يوضح الجدول الأماكن المحددة للتنسيق وأسماء القائمين عليه ورقم التليفون.

وبعد التعرف على أماكن مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات 2019، فيمكنكم التعرف على طريقة الحصول على الرقم السري الخاص بكل طالب وطالبة، الذي يتم الحصول عليه من خلال استمارة النجاح الخاصة بامتحان شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول لعام 2019م التي يتم استلامها من المدرسة التابع لها كل طالب وطالبة، ويمكنكم التعرف على مكان الرقم السري بالتحديد من خلال الصورة التالية: