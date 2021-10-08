مع بداية دخول العام الدراسي الجديد يبدأ الطلاب في تجهيز إذاعة مدرسية للطابور الصباحي اليومي تتحدث الإذاعة عن وسائل التواصل الاجتماعي فقد أصبح العديد من الفئات العمرية لديهم حساب شخصي على أي وسيلة من وسائل التواصل، لان لها العديد من الاستخدامات فضلا عن أن لهذه الوسائل بعض من الإيجابيات بجانب أن لديها سلبيات أيضا يجب الانتباه منها، وفي هذا التقرير سوف نلقي الضوء على مقدمة وفقرات لإذاعة مدرسية عن وسائل التواصل الاجتماعي وإيجابياتها وسلبياتها.

مقدمة وفقرات لإذاعة مدرسية عن وسائل التواصل الاجتماعي

بداية المقدمة سوف نلقي التحية على السيد المدير والمعلمين والزملاء وتبدأ التحية:

“بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأساتذة الكرام السيد مدير والأساتذة الأفاضل وزملائي الأعزاء المدرسة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته”

ثم نبدأ عن نَبْذَة عن الموضوع الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي حيث إن هذه الوسائل أصبحت من الضروريات في التعاملات الحياتية لأنها تساعد في تتواصل بين الأشخاص ليس فقط في دولة واحدة ولكن في كل أرجاء العالم الذي وتتفاوت أعمارهم ولهذا فإن لهذه الوسائل بعض من الإيجابيات أيضا لها سلبيات يجب الحرص منها.

الفَقَرة الأولى عن أنواع وسائل التواصل الاجتماعي

فيس بوك: هو أحد أنواع وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم ويعد أكبر المواقع لأنة يضم عدد ضخم من جميع الجنسيات بالإضافة إلى أنه ينشر آخر الأخبار ويمكن عن طريق هذا الموقع التعرف على الكثير من الأصدقاء سواء من داخل البلد أو خارجها.

هو أحد أنواع وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم ويعد أكبر المواقع لأنة يضم عدد ضخم من جميع الجنسيات بالإضافة إلى أنه ينشر آخر الأخبار ويمكن عن طريق هذا الموقع التعرف على الكثير من الأصدقاء سواء من داخل البلد أو خارجها. سناب شات: من الموقع المجانية فقد لاقي هذا الموقع شهرة واسعة من قبل المستخدمين لوجود الكثير من الفلاتر المميزة للصور بجانب تصوير الفيديوهات أيضا.

من الموقع المجانية فقد لاقي هذا الموقع شهرة واسعة من قبل المستخدمين لوجود الكثير من الفلاتر المميزة للصور بجانب تصوير الفيديوهات أيضا. موقع توتير من مواقع التواصل الاجتماعي الأشهر فهو يتيح تبادل المشتركين للمعلومات والبيانات بالإضافة إلى إمكانية عمل التغريدات من خلاله لتصل جميع المتابعين له.

من مواقع التواصل الاجتماعي الأشهر فهو يتيح تبادل المشتركين للمعلومات والبيانات بالإضافة إلى إمكانية عمل التغريدات من خلاله لتصل جميع المتابعين له. اليوتيوب: يضم عدد كبير من الأشخاص الذين يفضلون مشاهدة الفيديوهات وتحميلها فهو يعرض الفيديوهات بصفة مستمرة على مدار 24 ساعة دون توقف ويعتبر من المواقع النشطة في محركات البحث الموجودة حول العالم.

يضم عدد كبير من الأشخاص الذين يفضلون مشاهدة الفيديوهات وتحميلها فهو يعرض الفيديوهات بصفة مستمرة على مدار 24 ساعة دون توقف ويعتبر من المواقع النشطة في محركات البحث الموجودة حول العالم. انستجرام:من مواقع التواصل الاجتماعي المجانية يمكن للمستخدم نشر الصور والفيديوهات، ويتيح المتابعة دون طلب صداقه.

الفقرة الثانية نتعرف على إيجابيات التواصل الاجتماعي

إن الهدف الحقيقي من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي هو التواصل مع الأهل والأصدقاء.

يمكن للمواقع الإخبارية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار.

يمكن من خلال المواقع شراء الكثير من المنتجات من الشركات المختلفة حول العالم.

ويمكن استخدام المواقع في التدريس و نقل البيانات والمعلومات من المؤسسات والهيئات التعليمية.

وتفيد أيضا هذه المواقع في تبادل الآراء والثقافات المتعددة والمهارات.

وفقرة أخرى عن سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي