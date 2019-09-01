أفضل نماذج لمقدمة بحث جاهزة في جميع التخصصات الدينية والاجتماعية

إن مقدمة البحث هي أحد العواميد الأساسية والمرتكزات الرئيسية التي لا يخلو بحث مدرسي كان أو علمي أو حتى ديني منها وإذا أردت لبحثك أن يخطف الأنظار ويجذب إعجاب معلميك ومشرفيك فلا بد لمقدمة بحثك أن تكون جذابة وخالية من الأخطاء وتخدم بحثك وتحمل من سماته فإن كان البحث دينيًا فلا بد أن تكون المقدمة دينية وإن كان بحثًا اجتماعيًا فلا بد أن تكون المقدمة متعلقة بالاجتماع وليست بغريبة عنه.

ويتكون البحث من:

(صفحة العنوان – مقدمة البحث – المتن وقد ينقسم إلى عدة مقاطع – خاتمة البحث – المراجع).

ونهتم في هذا المقال بنماذج مختلفة لمقدمات بحث تصلح في عدة مجالات سواءً كان البحث دينيًا أو تاريخيًا أو كانت المقدمة لبحث اجتماعي، وجميع نماذج مقدمات البحث المكتوبة في هذا المقال حصرية تمامًا ولم تُنشر من قبل فهي من تأليفنا الخاص ونتمنى أن تنال اعجابكم وتضمنوها كمقدمة بحثكم وتحصلوا باستخدامها على أعلى الدرجات.

مقدمة بحث ديني 1:

الحمد لله الذي أنزل الماء من السحاب فأنبت به الزرع والنخيل، الحمد لله الذي بسط الأرض للإنسان يمشي فيها وهداه السبيل، الحمد لله على رفعة العلماء وانزالهم منازل التفضيل، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد الهادي المبين، وبعد فإننا نقدم لكم بحثًا بعنوان (عنوان البحث) وقد بذلنا جهدًا كبيرًا في جمعه وتنقيحه حتى تكون المادة العلمية المُقدمَة لائقة بقرائها تُفيد العلم ويستزيد منها طلابه فنسأل من الله التوفيق والقبول.

مقدمة بحث ديني 2:

بالحمد يُبدأ كل أمرِ جازم وبحمدك الله بدء مقالي، ثم الصلاة على الحبيب المصطفى والصحب والأتباع بعد الآل، إنك ترى حروفًا قد جُمّعت وبحثًا بذلتُ فيه جهدًا لأمنع أي إخلال، يا من تريد علمًا بــ(موضوع أو عنوان البحث) اقرأ بحثنا، فمني إليك جواب كل سؤالِ.

مقدمة بحث ديني 3:

الحمد لله الذي علمنا القراءة وأمرنا بها، وجعل العلم سمة الأمة وشرفًا لها، والصلاة والسلام على من قال “طلب العلم فريضة” وحثنا على جمع العلوم وتحصيلها، وأشرف العلوم ما كان متعلقًا بكتاب الله والآيات وتفسيرها، ونحن بصدد بحث عن (موضوع البحث)، جمعناه من أمهات الكتب قديمها وحديثها، سائلين الله القبول والنفع وأن يجعل جهدنا رفعة للدين والعلم وأن ينال البحث قبول اللجنة وإعجابها.

مقدمة بحث ديني 4:

الحمد لله سابغ النعم شافي السقم، الحمد لله مجري السحاب مسبب الأسباب، الحمد لله العليم القدير ذو الأمر والتدبير، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الحق، وبعد فإننا بصدد بحث عن (العنوان) نسرد فيه ما توصلنا إليه بعد جمع الأقوال المتناثرة وتفنيد الآراء المختلفة وسبر أغوار الكتب والمقالات المتعددة، راجين من الله التوفيق والسداد.

مقدمة بحث جاهزة:

الحمد لله منير الطريق لمن يريد الهدى، الحمد لله سامع الشكوى ممن دعاه في الصبح والدجى، الحمد لله الذي أعلى أولي الألباب والنهى، والصلاة والسلام على النبي رحمة العالمين والشفيع المصطفى، وبعد فإن البحث الذي نحن بصدده اليوم بعنوان (عنوان البحث) قد جمع شتات الكلمات المبعثر في الكتب ووضعه أمامكم في مكان واحد لكي يكون وجبة دسمة لمن يريد معرفة تفاصيل هذا الموضوع فنرجو أن ينال إعجابكم وأن يكون ذو فائدة لكم.

مقدمة بحث اجتماعي:

سبحان من جعل الناس شعوبًا وقبائل مختلفين، ورزقهم أزواجًا وذرية بنات وبنين، ثم أمرهم بالتعارف والتآلف ونبذ الخلاف وأفعال الشياطين، وبالعلم أمرنا وبالبحث عن القرائن والبراهين، وعملًا بأوامر ربنا نقدم لكم بحثًا بعنوان (___) نجمع فيه فصوًلا من شتى المصادر مختلفة العناوين، ونرجو أن ينال بحثنا إعجابكم وننتظر منكم التقييم والرأي الثمين.

مقدمة بحث تاريخي:

من لم يتعلم من التاريخ وأحداثه اندثر مستقبله وماتت مآثره، فما فائدة الماضي إن لم يكن وقودًا وزادًا للأيام الحاضرة، وتاريخنا كله عبر ودروس عظيمة وبه من الانتصارات والإنجازات ما إذا فاتتنا كنا أمة خاسرة، فكم من امة سادت العالم وأخرجت أعتى الأباطرة، ثم اندثرت بلا أثر لجهلهم بتاريخهم وعدم تعلمهم من الأمم الغابرة، ولكي تتوافق عباراتنا مع افعالنا فنحن نقدم لكم هذا البحث الذي عنوناه بــ (عنوان البحث) ونرجو أن يكون مقدمة لأبحاث أخرى وباكورة لأعمالٍ تتناول الموضوع بكثافة أكثر.

هذه نماذج مقدمة بحث مؤلفة خصيصًا لقراء الموقع وإذا أعجبتكم فشاركونا برأيكم وتعديلاتكم في التعليقات وسأعمل على إضافة المزيد من مقدمات الأبحاث ومزيد من النماذج للمقدمات بين الحين والآخر كما سأكتب في القريب مقالًا عن خاتمة البحث فتابع المقال باستمرار إذا كنت مهتمًا بمجال الأبحاث ويتطلب الأمر منك كتابة مقدمة لبحثك بين فينة وأخرى.