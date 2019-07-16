مع اقتراب بدء المرحلة الأولى .. ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2019

مع اقتراب بدء المرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة والتي قد قامت اللجنة العليا للتنسيق بتحديد الموعد الخاص ببدء تلك المرحلة على أن يكون ذلك يوم الأحد الموافق 21 من شهر يوليو لعام 2019، توضح كافة المؤشرات المبدئية الخاصة بتنسيق الكليات للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020، أنه من المتوقع أن يحدث ارتفاع في الحدود الدنيا الخاصة بتنسيق الكليات لهذا العام، وذلك لوجود زيادة كبيرة في أعداد الطلاب والطالبات بتلك المرحلة إذا قارنا ذلك بأعداد العام الماضي.

ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2019

ومن الجدير بالذكر أننا نجد أن الحد الأدنى الخاص للتقدم للمرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 أعلى من الحد الأدنى للتقدم من أجل كليات المرحلة الأولى في العام الدراسي الماضي 2018، حيث قد شمل هذا التغير 4 درجات كاملة أى بنسبة تمثلت في 1 % تقريبًا.

ويؤدي الارتفاع الملاحظ في الحدود الدنيا للكليات، إلى ارتفاع الحد الأدنى الخاص بكلية الطب ليتعدى ذلك نسبة الـ 98 %، هذا فيما يتعلق بشعبة علمي علوم، أما فيما يتعلق بشعبة علمي رياضة فنجد أن الحد الأدنى الخاص من أجل التقدم للمرحلة الأولى للعام الدراسي الحالي 2019 ارتفعت عن العام الماضي 2018، بقدر 4 درجات ونصف أي تمثل ذلك بنسبة 1.1 % تقريبًا، الأمر الذي يجعل من المتوقع ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة وكذلك باقى كليات الشعبة الهندسية.

أما في ما يتعلق بالشعبة الأدبية، وعند مقارنة الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الأولى هذا العام بالحد الأدنى الخاص بالعام الماضي 2018 نجد أنهما متطابقين، ولكن هذا لا يعفي الكليات الأدبية من الزيادة المتوقعة في الدرجات الخاصة بالقبول، فمن المتوقع أن تظل الكليات الأدبية أيضًا في خطر ارتفاع الدرجات،ويرجع ذلك بسبب زيادة طلاب الشعبة الأدبية لما يقرب من 15 ألف طالب وطالبة، زيادة عن طلاب الشعبة الأدبية في العام الماضى بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2019.

وأوضحت المؤشرات الأولية الخاصة بتنسيق الثانوية العامة للقبول في الكليات والمعاهد المختلفة فيما يخص العام الدراسي الجديد، أن كليات الطب سوف تكون ما بين 98.2 % إلى 98.5 %، وبالتالى سيرتفع بعد ذلك الحد الأدنى الخاص بكليات طب الأسنان وكليات الصيدلة لتصبح ما بين 97.8 % إلى 98%.