معهد الفيحاء بدبي يحتفل بمرور 5 سنوات ويعلن منحًا تدريبية جديدة

أعلن الدكتور محمد جيلاني، المدير التنفيذي لـ معهد الفيحاء بدبي، عن احتفال المعهد بمرور خمس سنوات على تأسيسه، مؤكداً أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة في مسيرة المعهد الذي يعد من المعاهد المعتمدة والمصرح بها من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بحكومة دبي.

وأوضح الدكتور جيلاني، في تصريحات خاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر برنامج “زووم ميتنج”، أن معهد الفيحاء يطرح فرصا ومنحا تدريبية مميزة بمناسبة هذه الذكرى، تشمل دبلوم إدارة المستشفيات، ودبلوم الإدارة المدرسية، ودبلوم العناية بالبشرة، بالإضافة إلى منح خاصة لعضوية معهد الفيحاء وعروض مميزة جداً للدارسين الجدد.

وأشار إلى أن المعهد يواصل تطوير برامجه التدريبية بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة في التعليم والتدريب المهني، حرصا على دعم الكوادر في مختلف المجالات داخل دولة الإمارات وخارجها.

كما أعلن الدكتور محمد جيلاني عن انعقاد مؤتمر الفيحاء السنوي من إمارة دبي في يناير المقبل 2026، والذي سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التعليم والتدريب والتنمية البشرية، ضمن رؤية المعهد لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التطوير المهني.

يشار إلى أن معهد الفيحاء في دبي تأسس عام 2019، وهو أحد المعاهد الرائدة في مجال التدريب والتعليم المهني، ويقدم مجموعة واسعة من البرامج والدبلومات المعتمدة في مجالات الإدارة، والصحة، والتعليم، والتجميل، والتنمية البشرية، ويحرص المعهد منذ انطلاقه على توفير بيئة تعليمية مبتكرة تواكب تطورات سوق العمل وتدعم الشباب والمهنيين في اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق التميز في مجالاتهم المختلفة بما يتناسب مع السوق الخليجي والبلدان العربية خاصة بين مصر ودولة الامارات.