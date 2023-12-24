معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم يُنظم ورشة عمل بعنوان “إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات”

أقام قسم الدراسات الزراعية بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم ورشة عمل اليوم الأحد الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري، تحت عنوان “إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات”، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الأستاذ الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المعهد.

شارك في حضور فعاليات ورشة العمل كل من الأستاذ الدكتور عدلي سعداوي أستاذ الاقتصاد الزراعي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعميد المعهد السابق، والدكتور أحمد فؤاد المغازي والدكتور ناصر الشريعي والدكتور محمد سعد العميد السابق للمعهد، بالإضافة إلى مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

أكد الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد المغازي أن الهدف من تنظيم ورشة العمل رفع الوعي لدى طلاب الماجستير والدبلومات بالمعهد، والعمل على تثقيفهم بشأن كيفية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، موضحاً أن ذلك يأتي تماشياً مع خطة الأنشطة المعتمدة لقطاع خدمة المجتمع بالمعهد.

من جانبه ألقى الدكتور عدلي سعداوي بكلمته خلال فعاليات الورشة والتي أوضح فيها كيفية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتطبيقاتها المختلفة، بالإضافة إلى التركيز على تقييم الجدوى الاقتصادية والعمل على استغلال الموارد بشكل أفضل، مشيراً إلى أن 60% من ثروة المجتمعات تكمن في البشر، كما استعرض الدكتور سعداوي مقومات وعناصر المشروعات الناجحة، وأكد على أهمية أخذ الأبعاد البيئية والاجتماعية في الاعتبار.

وفي ختام فعاليات ورشة العمل تم الرد على بعض الاستفسارات من السادة الحضور وتم مناقشة العديد من الموضوعات والأمور التي تخص كيفية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات واستفاد كل الحضور من ورشة العمل التي تم إعدادها اليوم من قبل قسم الدراسات الزراعية.