معلومات مهمة حول دراسة بكوريا الجنوبية

يوجد في كوريا الجنوبية حوالي 400 جامعة خاصة وعامة. تختلف رسوم التعليم باختلاف الجامعة والدورة المختارة، ولكنها تتراوح بين 4000 إلى 8000 دولار أمريكي سنويًا الجامعات العامة هي أرخص من الجامعات الخاصة ولكن توجد بعض معاهد وجامعات خاصة غير معترف بها في عدة دول عربية.

شروط الالتحاق بالجامعات الكورية

ستحتاج إلى ملئ استمارة التسجيل المسبق وتقديم المستندات التالية:

صورة من جواز السفر مصادق عليه.

استمارة التسجيل.

السيرة الذاتية.

عدم وجود أي سوابق عدلية .

نسخ من جميع الدبلومات الخاصة بك.

وثيقة تضمن تفاصيل حسابك بنكي : لاحظ أنك ستحتاج إلى ضمان مالي لا يقل عن 10،000 دولار أمريكي.

يحصل كل مرشح مقبول على شهادة القبول والتي تسمح له بعد ذلك بالحصول على تأشيرة طالب من سفارة أو قنصلية كورية.

سلبيات الدراسة بكوريا الجنوبية

يعد التسجيل في الجامعات الكورية أصعب (وأكثر إرهاقاً) مما ينبغي أن يكون في الغالب بسبب القواعد الإدارية فبرغم من أن 40٪ من جامعات يتم تدريس باللغة الإنجليزية إلا أن الجامعة تحد من عدد الطلاب الأجانب المسموح بهم في الفصل الدراسي بحيث يجب ألا تتجاوز نسبة الطلاب الأجانب نسبة الطلاب الكوريين. لذلك ، إذا أراد طالب أجنبي الانضمام إلى فصل دراسي ممتلئ بالفعل ، فيتعين على الأستاذ زيادة عدد المقاعد في الفصل بشكل عام (بدلاً من إضافة مقعد واحد ، وإضافة 3 بدلاً من واحد)