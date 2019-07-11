معلومات مهمة حول الدراسة بالبرتغال

البرتغال هي مكان نابض بالحياة للتاريخ والثقافة، هي الدولة الواقعة في أقصى الغرب في أوروبا القارية اللغة الرسمية لدولة البرتغال هي البرتغالية والعملة هي الاورو ويبلغ عدد سكانها حسب إحصاء الأخير هو 10,274,197 نسمة وتتميز بمناخ متوسطي معتدل حيث تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة معتدلة في أشهر الصيف ولكن الطقس المشمس والموقع المثالي ونمط الحياة المسترخي ليست هي المزايا الوحيدة.

فتجتذب البرتغال أعدادًا كبيرة من الطلاب الأجانب لسنوات بسبب اختيارها على نطاق واسع من الدورات الدراسية والجامعات الممتازة والرسوم الدراسية المعقولة. بصفتك طالبًا في البرتغال،ستتاح لك فرصة تعلم إحدى اللغات الأكثر انتشارًا في العالم. يتم تدريس معظم الدورات باللغة البرتغالية لذا فإن بعض المعرفة باللغة ضرورية.

ايجابيات الدراسة بالبرتغال

1—جودة التعليم البرتغالي

يعود تاريخ الجودة التعليمية للدراسة في البرتغال إلى عام 1290 م عندما تأسست أقدم تاسع جامعة في العالم ويحتل التعليم البرتغالي مراتب متقدمة .البرتغالين أشخاص لطفاء ويساعدونك على تأقلم معها والبرتغال وجهة سياحية أي أنك حتما ستستمتع بالمناظر الجميلة بذلك البلد .

سلبيات الدراسة بالبرتغال

الدراسة في البرتغال ليست مجانية سيتوجب عليك دفع ما بين 600 و 1000 يورو للجامعة العامة وحوالي 3500 إلى 7000 يورو للدراسة في مؤسسة خاصة.

إذا كنت من سكان شمال افريقيا فحتما يزداد صعوبة للحصول على منحة دراسية عكس اذا كنت من طالب اوروبي فهناك تسهيلات من أجل الحصول على منحة .