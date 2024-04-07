معرض فني بعنوان “نقطة وخط” وعرض عرائس ماريونيت (شخصيات رمضانية) بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم

تحت رعاية أ.د ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، افتتح أ.د/ عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرضًا فنيًّا بعنوان “نقطة وخط” وعرضًا فنيًّا لعرائس الماريونيت (شخصيات رمضانية) لطلاب الفرقتين الأولى والثالثة بقسم التربية الفنية.

بحضور أ.د هاني عبد البديع القائم بأعمال عميد الكلية، أ.د أحمد فتحي عميد الكلية السابق، أ.د غادة يس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٧ بالكلية.

أعرب أ.د عاصم العيسوي عن سعادته لما لمسه من تنوع واختلاف بين المعارض التي أقامتها الكلية، مما يظهر مدى ما يتمتع به طلاب وطالبات الكلية من مواهب وقدرات فنية، صُقلت بالدراسة الأكاديمية والتدريب العملي التطبيقي.



أكد أ.د هاني عبدالبديع أن كلية التربية النوعية تهتم بإقامة المعارض الطلابية لتنمية قدرات ومهارات الطلاب فى كافة أنواع الفنون بأقسام الكلية لاكتشاف مهاراتهم ودعمها والتوجيه السليم لها من خلال متابعة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.



ومن جانبها أوضحت د. فاطمة محمد منسق الأنشطة الطلابية بالكلية أن الأعمال الفنية قام بتنفيذها طلاب الفرقة الأولى بقسم التربية الفنية ضمن مقرر أسس التصميم، وأضافت أن المعرض يشمل ٥٦ عملًا فنيًّا مستوحى من الطبيعة بكافة مكوناتها استخدم فيها الطلاب اقلام التحبير في الرسم والتنقيط وخلفيات من أوراق الكرتون الناصبيان تم توظيفها بمهارة ورؤية فنية لإنتاج عمل فني واضح المعني مكتمل التفاصيل.

وفي ذات السياق أشارت د. علا اليمني بقسم التربية الفنية إلى عرض العرائس المتحركة أنه يأتي ضمن مقرر الأشغال الفنية لطلاب الفرقة الثالثة، وأضافت سيادتها أن العرائس ليست دمى تتحرك عبر الخيوط بل فن يعتمد على قواعد في الحركة والشكل وتكوين الرؤية، حيث استوحى الطلاب الشخصيات الرمضانية المتعارف عليها خلال تنفيذ العرائس بخامات بسيطة من الأقمشة والفوم والهياكل الخشبية والخيوط والألوان فضلاً عن خامات أخرى متنوعة.

