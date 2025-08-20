معدلات القبول الموحد.. رابط التقديم على القبول المركزي 2025- 2026 بالجامعات العراقية

سنتعرف على معدلات القبول المركزي بعد امتحانات الصف السادس الإعدادي 2025، عبر الرابط mohesr.gov.iq، حيث ظهرت نتائج الدور الأول لطلاب السادس الإعدادي بجميع المحافظات في العراق، وبات الآن الطلاب الآن في التوجه إلي تطبيق PEAS من أجل تنزيله وتحميله عبر كوكل بلاي لأجهزة الاندرويد، أو من خلال أب ستور لأجهزة الأيفون، من أجل التقديم في الجامعات الحكومية لطلاب السادس الإعدادي غلمي وأدبي وعام ومهني، حيث فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التقديم للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول على الكليات والجامعات العراقية.

يمكن لأي طالب التقديم على القبول المركزي للجامعات العراقية من خلال الرابط www.mohesr.gov.iq، الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عبر تنزيل وتحميل تطبيق التقديم في الجامعات ومن ثم القيام بعدد من الخطوات سنشرحها لكم بالتفصيل خلال تلك المقالة بالأسفل، وسيكون التقديم الناجحين، فيما سيكون على الطلاب الراسبين خوض امتحانات الدور الثاني ومن ثم سيتم فتح لهم القبول المركزي بعد انتهاء الامتحانات الخاصة بهم.

رابط التقديم الكليات الحكومية العراقية

ويمكن التقديم في الجامعات العراقية من خلال القيام بعدد من الخطوات التالية:-

الولوج إلي رابط موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قم بتنزيل تطبيق التقديم للجامعات والكليات الحكومية

أختار التطبيق الذي يناسب برمجة هاتفك.

بعد تنزيل التطبيق قم بتنصيبه.

سجل بيانات تسجيل الدخول والرقم الامتحاني.

قم بكتابة الرغبات الخاصة بك وإرسال الطلب

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2025

ولم تظهر معدلات القبول الجديدة لهذا العام حتي الآن، لذا نقدم لكم معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024-2025، حيث دائماً ما تكون المعدلات قريبة من بعضها البعض.