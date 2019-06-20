شروط معادلة كلية التجارة 2019 بجامعة القاهرة – الطريقة ومجموع الالتحاق

نقدم طرق وشروط معادلة كلية التجارة 2019 إلى طلاب نتيجة الدبلوم التجاري 2019 في جامعة القاهرة، حيث أن مركز خدمة المجتمع قد قرر تنظيم دورة بداخل جامعة القاهرة لكافة طلاب الدبلوم التجاري هذا العام لنظام الـ 3 سنوات والراغبين في الالتحاق بكلية التجارة – جامعة القاهرة، وهذا في ضوء التأهيل لهؤلاء الطلاب لخوض امتحان المعادلة، كما تم تحديد المواد التي سوف يقوم الطلاب بالاختبار فيها والتي جاءت على النحو التالي، مادة الإنجليزي، والرياضيات، واللغة الفرنسية، والجغرافيا.

شروط معادلة كلية تجارة 2019 – جامعة القاهرة:

– أن يكون الطالب حاصل على مجموع كلي بنسبة نحو الـ 70% فأكثر.

– أن يكون الطالب المتقدم لـ معادلة التجارة حاصل على شهادة الدبلوم التجاري لدفعات عام 2017 وعام 2018 وعام 2019.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الدور الأول “تجاري وزراعي وصناعي وفندقي” بنسبة نجاح 54.49% – موقع بوابة التعليم الفني

طرق التقديم والالتحاق لـ معادلة كلية التجارة 2019 في جامعة القاهرة:

التوجه إلى جامعة القاهرة، ويتم تقديم أصل شهادة دبلوم التجارة، مع شهادة الميلاد ( نسخة بالكمبيوتر)، مع صور شخصية بنحو الـ 3 صور بخلفية بيضاء، ويتم تقديم كل تلك المستندات بداخل مركز خدمة المجتمع الذي يقع بجوار كلية الآثار، كما قامت جامعة القاهرة بتوفير وسيلة اتصال تليفوني للرد على كافة الاستفسارات وهي كالآتي:

• 35676225

• 35676292

• 01279044442

• 01000163834

رابط بوابة التعليم الفني 2017 – ترقب ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالظهور يوم الأربعاء الدور الأول ( الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي)

كما يمكن للمتقدم لـ معادلة كلية التجارة 2019 في جامعة القاهرة بالإطلاع على جميع التفاصيل عبر الصفحة الرسمية لهم على موقع التواصل الإجتماعي الشهير موقع الفيس بوك، بواسطة الضغط من هنــــــــــــا، ومما هو جدير بالذكر، هو اشتراط أن يكون كافة الطلاب الناجحين في جميع المواد التي قررتها معادلة كلية التجارة 2019 – جامعة القاهرة لكي يتثنى لهم أن يلتحقوا بتلك الكلية التي تمنح الطالب مستقبل وظيفي كمحاسب مالي.

شروط معادلة كلية التجارة 2019 بجامعة عين شمس لـ طلاب نتيجة الدبلومات التجارية 2019 – موعد التقدم والطريقة ومجموع الالتحاق

كما أن إدارة جامعة القاهرة تقوم بتوفير سكن لكافة الطلاب المغتربين من خارج محافظتي القاهرة والجيزة خلال الفترة الدراسية لـ معادلة كلية التجارة 2019 ، وهذا السكن يتوفر بداخل المدينة الجامعية لجامعة القاهرة، ويأتي هذا في ضوء تخفيف الاعباء المالية على المواطنين المصريين من عناء تكاليف المواصلات على نحو يومي.

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