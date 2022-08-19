مصروفات ورسوم الجامعة اليابانية المصرية 2022-2023.. وأهم المميزات التي تمنحها للطلاب

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة واطلاع أولياء الأمور والطلاب على الدرجات المتحصلين عليها في مرحلة الثانوية العامة ومعرفة الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق للجامعات والمعاهد في مصر وبدء التفكير بجدية في الالتحاق في أحد الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها وتلبي أماله وطموحاته في المستقبل في ضوء المجموع الحاصل عليها الطالب، والطلاب الراغبين في دراسة تخصص معين إلا أن مجموعه لا يؤهله لدراسة ذلك التخصص في أحد الجامعات الحكومية فإن الفرصة أمامهم للالتحاق بالجماعة المصرية اليابانية خاصة مع تزامن الطلاب في تسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية للتنسيق والتي ستنتهي الاثنين المقبل الموافق 22 أغسطس.

مصروفات الجامعة اليابانية في مصر

تحتوي الجامعة المصرية المصرية اليابانية على عدة تخصصات وتختلف الرسوم والمصاريف الدراسية على حسب التخصص الراغب في دراسته، وإليكم قائمة بالتخصصات والمصاريف في السنة الدراسية الواحدة:

مبلغ وقدره 85 ألف جنيه مصري لكلية الصيدلة.

80 ألف جنيه مصري مصاريف السنة الدراسية الواحدة في كلية الهندسة.

80 ألف جنيه مصري هى المصاريف الدراسية لكلية هندسة العمارة المستدامة.

مبلغ 62 ألف جنيه مصري مصاريف السنة الواحدة لكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

مبلغ 62 ألف جنيه مصري مصاريف السنة الدراسية لكلية إدارة الأعمال.

المميزات التي تمنحها الجامعة اليابانية المصرية للطلاب

تمنح الجامعة اليابانية المصرية عدة مميزات للطلاب حسمبا أعلنت عبر موقعها الرسمي لها هى كالتالي: