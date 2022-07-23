مصروفات الجامعات الخاصة للعام القادم 2022-2023 في الجامعة المصرية وجامعة 6 أكتوبر

لقد تم التصريح من قبل بعض رؤساء الجامعة الخاصة على أنه يتم التجهيز للتنسيق ليتم قبول الطلاب في المدارس وفقًا لشروط محددة المعلن عنها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وبعض رؤساء الجامعات قاموا بتحديد مصروفات الجامعات الخاصة ، خاصة وأنه لم يتبقى الكثير على ظهور النتائج وعلى بدأ التنسيق.

مصروفات الجامعات الخاصة

لقد تم الإعلان رسميًا من قبل بعض الجامعات الخاصة في مصر على مصروفات الجامعات للعام الدراسي القادم 2022-2023 وذلك وفقًا للعديد من القواعد المعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية، وتتمثل مصاريف جامعة مصر في الآتي:

مصروف كلية الطب البشري خاص 130 ألف جنيه.

طب الأسنان مصروفه 105 ألف جنيه.

مصروف كلية العلاج الطبيعي يبلغ 75 ألف جنيه.

مصروف كلية الصيدلة يبلغ 72 ألف جنيه.

أما رسوم كلية التكنولوجيا الحيوية تبلغ 55 ألف جنيه.

كلية التمريض تم تحديد رسوم المصاريف بها والتي تبلغ 36 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة تبلغ 55 ألف جنيه مصري.

ومصاريف كلية الإدارة والاقتصاد فإن قيمتها تبلغ 40 ألف جنيه.

مصاريف كلية الآثار والإرشاد السياحي تبلغ 25 ألف.

أما كلية الإعلام فإن مصاريف الكلية تبلغ 40 ألف جنيه.

وبالنسبة إلى مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات تبلغ 45 ألف جنيه.

مصاريف كلية اللغات والترجمة تبلغ 35 ألف.

ومصاريف كلية التربية الخاصة تبلغ 25 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة المصرية الروسية

لقد تم تحديد مصاريف الجامعة المصرية الروسية أيضًا لمعظم الكليات بها، والمصاريف المعلن عنها للترم الواحد، والتي قد تم الإعلان عنها وفقًا لـ مصروفات الجامعات الخاصة ، وتتمثل المصاريف في الآتي:

مصاريف كلية الصيدلة في الفصل الدراسي الواحد تبلغ 41 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة تبلغ 30 ألف جنيه للفصل الواحد.

تكنولوجيا المعلومات في الأعمال المهنية تبلغ الرسوم الخاصة بها في الترم 21 ألف جنيه.

وأيضًا بكالوريوس العلوم في المحاسبة، وبكالوريوس إدارة الأعمال، وكذلك بكالوريوس العلوم في الاقتصاد جميعها تبلغ الرسوم الخاصة بها 21 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان وجراحة الفم تبلغ المصاريف الخاصة بها 57 ألف جنيه.

وأيضًا كلية علوم البيانات فإن الرسوم الخاصة بها 24 ألف جنيه.

رسوم جامعة 6 أكتوبر

يبحث الكثير على مصروفات الجامعات الخاصة ومن أكثرها جامعة 6 أكتوبر، وتتمثل رسوم الجامعة فيما يلي: