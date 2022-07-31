مصاريف جامعة الملك سلمان الأهلية للعام الدراسي القادم 2022 والرابط الرسمي للكلية

مصاريف جامعة الملك سلمان الأهلية يتم البحث عنها بشكل متكرر حيث أن جامعة سلمان الأهلية تسعى إلى التطوير من مستوى الدراسة بها باستمرار، وذلك من خلال تقديم برامج تعليمية مختلفة للطلاب والتي يحتاج إليها الجميع لتصبح مواكبة لسوق العمل، ونظرًا لأن جامعة الملك سلمان بها العديد من الكليات المختلفة يتم البحث بشكل متكرر على مختلف التفاصيل الخاصة بها.

مصاريف جامعة الملك سلمان

تختلف المصاريف في الجامعة وفقًا للكلية حيث أن الجامعة بها العديد من الكليات المختلفة، وتتمثل الأسعار فيما يلي:

أولًا: مصاريف كلية الطب:

على مدار العام يتم دفع 105 ألف جنيه.

مصاريف كلية الأسنان تبلغ 97 ألف والتي يتم دفعها على مدار العام.

مصاريف كلية الصيدلة كل عام تبلغ 85 ألف.

أما مصاريف كلية العلاج الطبيعي فإنها 63 ألف.

ومصاريف كلية التمريض تبلغ 31 ألف جنيه.

ثانيًا: كليات الهندسة:

مصاريف كلية العلوم الهندسية في جامعة الملك سلمان تبلغ قيمتها 69 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة المعمارية تبلغ 69 ألف جنيه.

وكذلك مصاريف كلية العلوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلوم وهندسة المنسوجات تبلغ 58 ألف جنيه.

مصاريف كلية الفنون الجميلة تبلغ 49 ألف جنيه.

ثالثًا: مصاريف كليات جامعة الملك سلمان:

نظرًا لأنه يتم البحث بشكل متكرر لمعرفة مصاريف جامعة الملك سلمان الأهلية فسوف نعرضها لكم بشكل مفصل، والتي تتمثل في الآتي:

مصاريف كلية الزراعة الصحراوية تبلغ 43 ألف.

أما مصاريف كلية العلوم الأساسية تبلغ 48 ألف جنيه.

وبالنسبة إلى مصاريف كلية السياحة والضيافة تبلغ 40 ألف جنيه.

مصاريف كلية اللغات التطبيقية تبلغ 43 ألف جنيه.

أما بالنسبة إلى مصاريف كلية الغذاء والصناعة الغذائية سنويًا تبلغ 43 ألف جنيه.

كذلك فإن مصاريف كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية فإنها تبلغ 43 ألف جنيه مصري أيضًا.

مصاريف الدراسات القانونية سنويًا تبلغ 45 ألف جنيه.

رابط جامعة الملك سلمان الأهلية

تسهيلًا على الطلاب لمعرفة موعد شروط الالتحاق الجامعة والمواعيد وجميع المعلومات التي يحتاج إليها الطلاب، فلقد تم الإعلان على الرابط الرسمي لجامعة الملك سلمان مباشرة كما يمكن معرفة مختلف تفاصيل مصاريف جامعة الملك سلمان الأهلية للعام القادم 2022.