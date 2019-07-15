مصاريف اهم الجامعات الخاصة المصرية و الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم في كل جامعة

نعرض لكم اليوم تجميع من اهم الجامعات الخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية للعام الجديد لجميع طلاب الثانوية العامة و ما يعادلها للطلاب المصريين و الأجانب و يتزايد العدد على تلك الجامعات في هذه الفترة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وكذلك أيضا الدبلومات الفنية بمختلف الشعب

مصاريف الجامعات الخاصة 2019 – 2020

يتطلع جميع الطلاب للدخول إلى الجامعات التي يحلمون بها فلذلك يبحثون عن الجامعات الخاصة أن لم يحالفهم الحظ ف الحصول على المجموع المؤهل لدخول تلك الجامعات الحكومية تبعا للتنسيق للجامعات المصرية و اليوم نقدم لكم المصروفات التي يلتزم بها الطالب ويدفعها للالتحاق بتلك الجامعات الخاصة

مصاريف جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا – MUST



– كلية الطب البشري سنويا 85000 ج مصري

– كلية طب الأسنان سنويا 63000 ج مصري

– كلية الصيدلة سنويا 52000 مصري

– كلية العلاج الطبيعي سنويا 45000 ج مصري

– كلية الهندسة بجميع أقسامها سنويا 41000 ج مصري

– كلية التكنولوجيا الحيوية ” بايو تكنولوجي ” سنويا 30000 ج مصري

– كلية الإعلام, تكنولوجيا الاتصال ( عربي – انجليزي ) سنويا 25000 ج مصري

– كلية تكنولوجيا المعلومات سنويا 21000 ج مصري

– كلية العلوم التطبيقية “تمريض ” سنويا 16000 ج مصري

– كلية علوم طبية سنويا 29000 ج مصري

– كلية الإدارة و الاقتصاد سنويا 25000 ج مصري

– كلية اللغات و الترجمة سنويا 20000 ج مصري

– كلية الأثآر و الإرشاد السياحي سنويا 15000 ج مصري

– كلية التربية الخاصة سنويا 14000 ج مصري

رابط جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا

مصاريف جامعة 6 أكتوبر

كلية الطب والجراحة سنويا 94,250 ألف ج مصري.

كلية طب الأسنان سنويا 71.810 ألف ج مصري.

كلية الصيدلة سنويا 58900 ج مصري.

كلية العلاج الطبيعي سنويا 51390 ج مصري.

كلية العلوم الطبية التطبيقية سنويا 33155 ج مصري.

كلية الهندسة جميع التخصصات سنويا 46200 ج مصري.

كلية الفنون التطبيقية سنويا 29,700 ألف ج مصري.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب سنويا 25600 ج مصري.

كلية الإعلام وفنون الاتصال سنويا 33600 ج مصري.

كلية الاقتصاد والإدارة إنجليزي سنويا 37700 ج مصري.

كلية الاقتصاد والإدارة عربي سنويا 25360 ج مصري.

كلية اللغات والترجمة سنويا 22610 ج مصري للشعبة الإنجليزي

كلية التربية إنجليزي سنويا 19635 ج مصري.

كلية التربية (اللغة العربية – رياض أطفال) سنويا 14025 ج مصري.

كلية السياحة وإدارة الفنادق سنويا 15820 ج مصري.

رابط جامعة 6 أكتوبر

جامعة MSA أكتوبر للمصريين و الأجانب

تعلن جامعة MSA عن الحد الأدنى للتقديم بالجامعة بناء على قرار المجلس الأعلى الجامعات الخاصة والأهلية – وزارة التعليم العالي (القبول بنظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة لهذا العام) وهى كالتالي :

– كلية طب الأسنان (93% للثانوية المصرية – 97% للثانوية السعودية – 94% للثانوية الكويتية – 93 % للثانوية الإماراتية – 94% للثانويات في باقي الدول العربية )

– كلية الصيدلة 90 %

– كلية التكنولوجيا الحيوية ” بايو تكنولوجي ” 80 %

– كلية الهندسة 80%

– كلية علوم الحاسب 70%

– كلية التصميم و الفنون 70%

– كلية علوم الإدارة 60%

– كلية الإعلام 63%

– كلية اللغات و الترجمة 60%

بعد الانتهاء من تسجيل بيانات الطالب سوف يتم تحديد موعد لإجراء المقابلة الشخصية وامتحان لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية وذالك كشرط من شروط التقديم وضمان جودة التعليم البريطاني بالجامعة.

رابط جامعة MSA

مصاريف جامعة الأهرام الكندية

كلية الصيدلة للمصريين سنويا 60 ألف جنيه.

كلية الصيدلة للوافدين سنويا 7000دولار.

كلية طب الفم والأسنان للمصريين سنويا 82 ألف جنيه.

كلية طب الفم والأسنان للوافدين سنويا 9000 ألف دولار.

كلية الإعلام شعبة إنجليزية للمصريين سنويا 40 ألف جنيه.

كلية الإعلام شعبة إنجليزية للوافدين سنويا 3800 دولار

كلية الإعلام شعبة صحافة فقط للمصريين سنويا 35 ألف جنيه.

كلية الإعلام شعبة صحافة فقط للوافدين سنويا 3500 دولار.

كلية علوم الحاسب سنويا 40 ألف جنيه للمصريين.

كلية علوم الحاسب للوافدين سنويا 3800 دولار.

كلية إدارة الأعمال للمصريين سنويا 38 ألف جنيه.

كلية إدارة الأعمال للوافدين سنويا 3800 دولار.

كلية الهندسة للمصريين سنويا 48 ألف جنيه.

كلية الهندسة للوافدين سنويا 5000 دولار.

الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة الأهرام الكندية

اصل الشهادة الثانوية العامة أو مستخرج رسمي منها شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها 6 صور شخصي حديثة للطالب الطلاب الذكور مطلوب منهم استمارة 2 جند و مذكور فيها الاسم و العنوان و تاريخ ميلاد الطالب.

رابط التواصل مع جامعة الأهرام الكندية

مصاريف جامعة فاروس في الإسكندرية

كلية الصيدلة سنويا 5500 ج مصري.

كلية طب الأسنان سنويا 53000 ج مصري.

كلية الهندسة جميع التخصصات سنويا 42000 ج مصري.

كلية علاج طبيعي سنويا 36000 ج مصري.

كلية علوم طبية سنويا 20000 ج مصري.

كلية علوم مالية وإدارية سنويا 28600 ج مصري.

كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية سنويا 19000 ج مصري.

رابط التواصل مع جامعة فاروس

جميع المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات المصرية

اصل الشهادة الثانوية العامة اصل شهادة ميلاد الطالب 600 ج مصاريف ملف التقديم

في حالة حصول الطالب على اكثر من الحد الأدنى المطلوب للكليات يكتفي فقط بتقديم صور المستندات و ليس أصولها

وتابعوا معنا لمعرفة مصروفات باقي الجامعات الخاصة.