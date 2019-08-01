مصاريف الجامعات الخاصة 2019 -ومصاريف جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا

بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019 في مصر، وكذلك قد تم الإعلان عن تنسيق الجامعات الخاصة 2019 أصبح الكثير من الطلاب يبحثون عن مصاريف الجامعات الخاصة في مصر، ومتابعة تنسيق القبول بالجامعات المصرية 2019 ورابط موقع التنسيق الإلكتروني، وهناك العديد من الجامعات المعتمدة في مصر والتي تختلف مصاريفها عن بعضها، وسوف نعرض عليكم مجموعة من أهم الجامعات المصرية ومصاريفها بالتفصيل.

مصاريف الجامعات الخاصة في مصر 2019/2020 والحد الأدنى للتقديم في الكليات الخاصة

مصاريف الجامعات الخاصة 2019

هناك الكثير من الجامعات الخاصة في مصر، والتي توفر للطلاب فرصة الالتحاق بها على حسب المجموع الحاصل عليه الطالب، والذي ينبغي أن يتوافق مع تنسيق الجامعات حتى يتم القبول الجامعة، ونعرض عليكم مصروفات أهم الجامعات المصرية:

مصاريف جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا – MUST

كلية الطب البشري 85 ألف جنيه مصري كلية أسنان 63 ألف جنيه مصري. كلية صيدلة 52 ألف جنيه مصري كلية علاج طبيعي 45 ألف جنيه مصري كلية التكنولوجيا الحيوية 30 ألف جنيه مصري كلية الاعلام ,تكنولوجيا الاتصال بـ 25 (عربي – انجليزي) كلية الهندسة بأقسامها 41 ألف جنيه مصري كلية تكنولوجيا المعلومات 21 ألف جنيه مصري كلية العلوم التطبيقية ” تمريض ” بـ16 ألف جنيه ، و” علوم طبية” بـ29 ألف جنيه كلية الإدارة والإقتصاد بـ 25 ألف جنيه بشعبتيها ” العربي و الإنجليزي” كلية اللغات والترجمة بـ 20 الف جنيه. كلية الآثار والإرشاد السياحي بـ15 ألف جنيه. كلية التربية الخاصة بـ 14 ألف جنيه . الاثار والإرشاد السياحي 12 ألف جنيه مصري.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر

كلية الطب والجراحة بمصروفات سنوية 94,250 ألف جنيه. كلية طب الأسنان بمصروفات 71.810 ألف جنيه. كلية الصيدلة بمصروفات 58900 جنيه. كلية العلاج الطبيعي بمصروفات 51390 جنيه. كلية العلوم الطبية التطبيقية بمصروفات 33155 جنيه. كلية الهندسة جميع التخصصات بمصروفات 46200 جنيه. كلية الفنون التطبيقية بمصروفات 29,700 ألف جنيه. كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب بمصروفات 25600 جنيه. كلية الإعلام وفنون الاتصال بمصروفات 33600 جنيه. كلية الاقتصاد والإدارة إنجليزي بمصروفات 37700 جنيه. كلية الاقتصاد والإدارة عربي بمصروفات 25360 جنيه. كلية اللغات والترجمة بمصروفات 22610 جنيه للشعبة الإنجليزي كلية التربية إنجليزي بمصروفات 19635 جنيه كلية التربية (اللغة العربية – رياض أطفال) 14025 جنيه. كلية السياحة وإدارة الفنادق بمصروفات 15820 جنيه.

مصروفات الجامعة الروسية

اسم الكلية المصروفات السنوية للطلابة المصريين كلية الطب الفم والأسنان 80 ألف جنيه مصري كلية الصيدلة و ، 62 ألف جنيه كلية الهندسة 48 ألف جنيه كلية الإدارة وتكنولوجيا الحاسبات 35 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية للمصريين والأجانب

كلية الصيدلة للمصريين بمصروفات 60 ألف جنيه. كلية الصيدلة للوافدين بمصروفات 7000دولار. كلية طب الفم والأسنان للمصريين بمصروفات 82 ألف جنيه. كلية طب الفم والأسنان للوافدين بمصروفات 9000 ألف دولار. كلية الإعلام شعبة إنجليزية للمصريين بمصروفات 40 ألف جنيه. كلية الإعلام شعبة إنجليزية للوافدين بمصروفات 3800 دولار كلية الإعلام شعبة صحافة فقط للمصريين بمصروفات 35 ألف جنيه. كلية الإعلام شعبة صحافة فقط للوافدين بمصروفات 3500 دولار. كلية علوم الحاسب بمصروفات 40 ألف جنيه للمصريين. كلية علوم الحاسب للوافدين بمصروفات 3800 دولار. كلية إدارة الأعمال للمصريين 38 ألف جنيه. كلية إدارة الأعمال للوافدين 3800 دولار. كلية الهندسة للمصريين بمصروفات 48 ألف جنيه. كلية الهندسة للوافدين بمصروفات 5000 دولار.

مصاريف جامعة فاروس بالإسكندرية

كلية الصيدلة بمصروفات 55000 جنيه مصري كلية طب الأسنان بمصروفات 53000 جنيه كلية الهندسة جميع التخصصات بمصروفات 42000 جنيه كلية علاج طبيعي بمصروفات 36000 جنيه كلية علوم طبية بمصروفات 20000 جنيه كلية علوم مالية وإدارية بمصروفات 28600 جنية كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية بمصروفات 19000 جنية

أوراق التقديم في الجامعات الخاصة

وعلى الطالب الذي يجد أنه يستطيع سداد تلك المصروفات، وكذلك يتوافق مجموعة مع تنسيق الجامعات الخاصة أن يقوم بالتواصل مع الجامعة وتوفير الأوراق التالية:

صورة من بطاقة الطالب الشخصية مع الأصل للمطابقة.

بيان درجات الثانوية العامة معتمدًا رسميًا من وزارة التربية والتعليم.

أصل شهادة الميلاد وصورتين.

ستة صور شخصية حديثة خلفية بيضاء.

ويتم التقديم في الجامعات الخاصة عن طريق الإنترنت وتُقدم الأوراق في شئون الطلاب الخاصة بكل جامعة، ولمزيد من المعلومات نرجو التواصل معنا.