مصاريف الجامعات الخاصة في مصر 2019/2020 والحد الأدنى للتقديم في الكليات الخاصة

البحث والاستفسار عن مقدار تكاليف و مصاريف الجامعات الخاصة في مصر يزداد مع ظهور نتيجة الثانوية العامة وخاصة من هؤلاء الذين مجموعهم لا يسعفهم في التقديم للكليات الحكومية التي يرغبون بها، بسبب وجود فارق بين تنسيق الثانوية العامة للقبول في الكليات والمعاهد الحكومية وتنسيق الكليات الخاصة، مما يفتح باب الأمل أمام الطلبة المقتدرين ماديًا والطامحين في إكمال تعليمهم العالي في إحدى كليات القمة، وقد بدأت بالفعل الجامعات الخاصة بتلقي طلبات التقدم في تنسيق الكليات الخاصة بعد أن أقره مجلس الجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفي هذا التقرير نرصد لطلابنا الأعزاء الجامعات الخاصة المتوفرة في مصر ومصاريف الكليات في كل منها للعام الدراسي الجديد 2019/2020 وتنسيق الكليات الخاصة.

مصاريف الجامعات الخاصة في مصر

تنسيق الجامعات الخاصة 2019 ” الحد الأدنى للتقديم في الكليات الخاصة”

مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في مصر والتي تشمل جامعات (مصر للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البريطانية، جامعة فاروس، 6 أكتوبر، جامعة المستقبل، جامعة الأهرام الكندية، جامعة بدر، جامعة النهضة، جامعة سيناء )، أصدر القواعد الخاصة “الحد الأدنى للتقديم في الكليات الخاصة” للطلبة والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وهي كما يلي:

الحد الادنى للتقديم في تنسيق كليات الطب البشري: 95 %.

الحد الادنى للتقديم في تنسيق كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي: 90 %.

الحد الادنى للتقديم في تنسيق كليات الهندسة: 80 %.

الحد الادنى للتقديم في تنسيق كليات علوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية، الفنون التطبيقية، العلوم الصحية: 70 %.

الحد الادنى للتقديم في تنسيق كليات الإعلام، الاقتصاد والعلوم السياسية، اللغات والترجمة، الإدارة: 60 %.

الحد الادنى للتقديم في تنسيق باقي الكليات : 55 %.

كم تبلغ مصاريف الدراسة في كليات الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2019/2020

تختلف نفقات ومصاريف الدراسة الجامعية في الكليات بالجامعات الخاصة من جامعة لأخرى وحسب كل كلية من كليات تلك الجامعات وتبلغ هذه النفقات للعام الدراسي المقبل 2019/2020 كما يلي:

مصاريف الدراسة في كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

مصاريف كلية الطب البشري: 85 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية طب الأسنان: 63 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الصيدلة: 52 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 45 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية: 30 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية العلوم الطبية التطبيقية سنويًا: ( تمريض: 16 ألف جنيه، علوم طبية: 29 ألف جنيه ).

مصاريف كلية الهندسة: 41 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات: 21 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ( الشعبة العربية ، الشعبة الإنجليزية ): 25 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الإدارة والاقتصاد (الشعبة العربية، الشعبة الإنجليزية): 25 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية اللغات والترجمة: 20 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الآثار والإرشاد السياحي: 15 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية التربية الخاصة: 14 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف الدراسة في كليات الجامعة البريطانية

مصاريف كلية الهندسة: 75 ألف جنيه سنويًا موزعة على فصلين (الفصل الدراسي الأول 37 ألف جنيه، والفصل الدراسي الثاني 38 ألف جنيه).

مصاريف كلية إدارة الأعمال: 60 ألف جنيه سنويًا على دفعتين (30 ألف جنيه لكل فصل دراسي ).

مصاريف كلية الإعلام: 60 ألف جنيه سنويًا (30 ألف جنيه لكل فصل دراسي).

مصاريف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 27 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية طب الأسنان: 80 ألف جنيه سنويًا (40 ألف جنيه لكل فصل دراسي).

مصاريف كلية الصيدلة: 75 ألف جنيه سنويًا موزعة على (الفصل الدراسي الأول 37 ألف جنيه، والفصل الدراسي الثاني 38 ألف جنيه).

مصاريف كلية الكمبيوتر ونظم المعلومات: 50 ألف جنيه سنويًا (25 ألف جنيه في كل فصل دراسي).

مصاريف كلية الآداب والعلوم الإنسانية السنوية: 57 ألف جنيه (28 ألف جنيه في الفصل الدراسي الأول، 29 ألف جنيه في الفصل الدراسي الثاني).

مصاريف كلية الحقوق: 57 ألف جنيه سنويًا (28 ألف جنيه في الفصل الدراسي الأول، 29 ألف جنيه في الفصل الدراسي الثاني).

مصاريف كلية التمريض: 20 ألف جنيه سنويًا (10 آلاف جنيه في كل فصل دراسي).

مصاريف الدراسة في كليات جامعة فاروس

مصاريف كلية طب الأسنان: 53 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الصيدلة: 55 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الهندسة (كل التخصصات): 42 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 36 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية العلوم الطبية: 20 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية العلوم المالية والإدارية: 28.6 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية: 19 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف الدراسة في كليات جامعة 6 أكتوبر

مصاريف كلية الطب والجراحة العامة: 65 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 40 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية طب الأسنان: 51 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الهندسة: 36 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 18 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية اللغات والترجمة: (الشعبة الإنجليزية: 17 ألف جنيه سنويًا ـ اللغات الأخرى: 15 ألف جنيه سنويًا).

مصاريف كلية الإعلام: 20 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية التربية (اللغة الإنجليزية): 15 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية التربية (قسم اللغة العربية ـ قسم رياض الأطفال): 11 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الاقتصاد والإدارة: (الشعبة الإنجليزية: 28 ألف جنيه في السنة ـ الشعبة العربية: 20 ألف جنيه مصري سنويًا).

مصاريف كلية السياحة وإدارة الفنادق: 12 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف الدراسة في كليات جامعة المستقبل

مصاريف كلية طب الأسنان: 68 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الصيدلة: 53 الف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية التجارة: 35 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الحاسبات: 37 الف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 35 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف الدراسة في كليات جامعة الأهرام الكندية

مصاريف كلية طب الفم والأسنان: 62 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الصيدلة: 52 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الهندسة: 42 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية إدارة الأعمال: 32 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الإعلام شعبة صحافة: 30 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الإعلام شعبة إنجليزية: 32 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف الدراسة في كليات جامعة بدر

مصاريف كلية الصيدلة الإكلينيكية: 51 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الصيدلة الدوائية: 44 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الهندسة: 47 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 37 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية التمريض: 22 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الفنون التطبيقية: 34 الف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الإدارة والعلوم المالية: 32 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية اللغات والترجمة: 27 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف الدراسة في كليات جامعة النهضة

مصاريف كلية الصيدلة: 55 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية طب الأسنان: 58 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الهندسة: 46 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية علوم الحاسب الآلي: 31 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الإعلام: 32 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف الدراسة في كليات جامعة سيناء

مصاريف كلية طب الفم والأسنان: 62 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية العلوم الهندسية: 39 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية إدارة الأعمال والتسويق الدولي: 21 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات: 23 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية تكنولوجيا الإعلام: 21 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كلية التصنيع الدوائي: 53 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف كليات الجامعة الروسية

مصاريف كلية طب الأسنان: 58750 جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الصيدلة : 44750 جنيه سنويًا.

مصاريف كلية الهندسة : 33750 جنيه سنويًا.

مصاريف كليات الجامعة الألمانية