مشاركة جامعة الفيوم في معرض التعليم العالي السادس

رئيس جامعة الفيوم الدكتور ياسر مجدي حتاته أعلن يوم 11/8/2022 عن مشاركة الجامعة في معرض التعليم العالي السادس يحضر هذا المعرض عدد من الشخصيات العامة ومدير تحرير أخبار اليوم ورفعت فياض الكاتب الصحفي، والكاتب الصحفي أحمد جلال ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورؤساء الجامعات والقيادات الجامعية والدكتور أيمن عاشور، والأستاذ الدكتور عرفة صبري حسن والأستاذ الدكتور محمد فاروق الخبيري وتشترك فيه أكثر من 40 جامعة ومعهد في مصر بمدينة مصر بأرض المعارض.

ووفقاً لرأي أستاذ دكتور ياسر مجدي حتاتة فهذا المعرض التعليمي هدفه تعرف الطلاب وأولياء الأمور علي الجامعة وكلياتها ومعاهدها والبرامج المتعددة، والتواصل بين الطلاب وأولياء الأمور، والجامعة تضم 19 كلية ومعهدين ومركز للتعلم المدمج.

والأستاذ الدكتور محمد فاروق الخبيري أضاف أن الجامعة تقدم بمرحلة البكالوريوس والليسانس مجموعة برامج.

في كلية الصيدلة : برنامج الصيدلة الإكلينيكية

في كلية الحاسبات والمعلومات : برنامج الذكاء الإصطناعي وبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية.

في كلية الهندسة : برنامج هندسة للتشييد وإدارة المعلومات وهندسة الميكاترونيات وبرنامج هندسة التصميم والتخطيط العمراني.

في كلية الزراعة : برنامج التكنولوجيا الحيوية

في كلية السياحة والفنادق : برنامج الإرشاد السياحي والبيئي وبكالوريوس السياحة والفنادق وبالمشاركة مع كلية التربية الرياضية برنامج السياحة الرياضية.

في كلية التربية تخصص الطفولة : برنامج إعداد معلمة رياض أطفال باللغة الإنجليزية وبرنامج الإعلام التربوي.

والأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاتة أكد أن هدف معرض الجامعة هو عرض البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة وشرح تفاصيل الشعب والبرامج الجديدة في الجامعة ومنظومة التعليم، والأستاذ الدكتور عرفة صبري أكد أن معهد البحوث والدراسات الإستيراجية لدول حوض النيل بالإضافة إلي ستة عشر كلية من كليات الجامعة (التربية، والزراعة، الهندسة، العلوم، الآثار، الطب، دار العلوم، الآداب، الحاسبات والمعلومات، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، التربية النوعية، والتربية الطفولة) بها برامج جاذبة مثل: