مسار نتائج الباكالوريا في المغرب 2019 عبر موقع وزارة التربية الوطنية

جميع فئات المترشحات والمترشحين، يمكنهم الاستعلام عن نتائج امتحانات الباكالوريا، من خلال الولوج على الموقع الرسمي التابع للوزارة على الرابط المباشر التالي www.men.gov.ma ، ومن اجل الاستعلام عن النتيجة يرجي أدخال رقم المسار بالخانة المخصصة بداخل موقع وزارة التربية الوطنية على شبكة الأنترنت .

مسار نتائج الباكالوريا في المغرب 2019

المترشحين الأحرار والمترشحات، يمكنهم أيضا الدخول على الرابط التالي candidaturebac.men.gov.ma ، والذي من خلال يقوم المستعلم بتسجيل رقم بطاقته الوطنية والرقم السري الخاص به، لمعرفة نتائج امتحانات البكالوريا لسنة 2019، حيث يقوم هذا الرابط بإرسال البيانات الخاصة بكم عبر البريد الإلكتروني الخاص بموقع www.taalim.ma ، والذي تستطيعون من خلال الحصول على نتائج الامتحانات بكل سهولة ويسر .

نتائج البكالوريا 2019 المغرب

أوضحنا لجميع الطلبة والطلبات طريقة الحصول على نتيجة البكالوريا من خلال الدخول على الروابط التي رفقناه لحضراتكم بعالية، ونود أن نعلمكم بان نتائج الامتحانات لم تظهر حتي الآن على الموقع الإلكتروني الخاص بموقع وزارة التربية الوطنية المغربي، وان القائمون على البوابة الإلكترونية، يقومون برفع النتائج الآن، حيث قمت بالبحث عن جميع الروابط لتسهيل عليكم عملية البحث والعناء .

الشبكة العنكبوتية تعتبر من الوسائل التي من خلالها معرفة نتائج الباكالوريا بالمغرب، عن طريق الدخول على الروابط التي رفقناه لحضراتكم بعالية، أو من خلال الاشتراك في خدمة رسائل “SMS”، التي يوفرها الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية الوطنية في المغرب، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح .

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