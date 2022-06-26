 بالتفاصيل.. شروط مسابقة 30 ألف معلم 2022 وموعد التقديم و رابط مسابقة التربية والتعليم 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شروط مسابقة 30 ألف معلم 2022، وعن موعد التقديم بمسابقة التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صباح اليوم، وتأتي هذه المسابقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسد العجز بالمدارس، وإجراء مسح شامل للعجز على مستوى الجمهورية، ووضع خطة للتعيين لمدة خمس سنوات مع مراعاة الأولوية في التعيين للأكثر عجزا.

مسابقة التربية والتعليم 2022

تشتمل تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم 2022 التي أقرها وزير التعليم صباح اليوم على مايلي:

ستكون الأولوية في التعيين في هذا العام لمعلمي رياض الأطفال ومعلمي الصف الثالث الابتدائي.

الأولوية ستكون لمعلمي المواد الدراسية الأساسية.

رابط التقديم في المسابقة بمحل السكن المدون للمتقدم في البطاقة الشخصية.

من الشروط الواجبة ألا يكون مر على استخراج البطاقة 6 أشهر وعدم تعديل مقر الإقامة.

التقديم للمسابقة سيكون إلكترونيا بإشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الأولوية ستكون للأكبر سنا، وللأعلى تقديرا .

ستحدد كل محافظة التخصصات المطلوبة حسب العجز بها.

من شروط التثبيت بالوظيفة الحصول على شهادة الصلاحية المهنية.

شروط مسابقة 30 ألف معلم 2022

يجب ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عام في 1 أكتوبر 2022

يشترط ألا يقل الحد الأدنى للتقدير العام للمتقدم عن جيد

يشترط أن يكون لدى المتقدم خبرة بمجال التعليم.

يشترط أيضا أن يكون المتقدم صاحب سمعة حسنة، وألا يكون قد حكم عليه من قبل في أي قضايا.

كما يشترط تأدية الخدمة العامة بالنسبة للفتيات.

ويجب أن يجتاز المتقدم كل اختبارات القبول.

كما يجب تقديم شهادة الإعفاء أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية بالنسبة للشباب .

الأوراق المطلوبة لمسابقة التربية والتعليم 2022

يجب تجهيز ملف يشتمل على الأوراق الأتية:

شهادة المؤهل الجامعي للحاصلين على بكالوريوس تربية

بالنسبة للمتقدمين من غير خريجي كليات التربية، يجب تقديم ما يثبت حصولهم على الدبلومه التربوية.

تجهيز شهادة ميلاد مميكنه.

تقديم مستند «فيش وتشبيه» ويجب أن يكون حديث وموجه إلى وزارة التربية والتعليم.

يجب تقديم ما يثبت حصول المتقدم للمسابقة على دورات في التحول الرقمي

رابط مسابقة 30 ألف معلم 2022



خصصت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم 2022، وإذا رغبت في التقديم في مسابقة التعليم 2022، يجب عليك إتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب الدخول عبر رابط التقديم لوظائف التربية والتعليم 2022

التربية والتعليم 2022 ثم القيام باختيار المحافظة التابع لها المتقدم واختيار المادة المطلوب التعيين بها

بعدها يجب إدخال كل البيانات بدقة وتقديم كافة الأوراق المطلوبة

وأخيرا يجب الضغط على أيقونة إتمام التسجيل.

موعد التقديم في مسابقة 30 ألف معلم

ينتظر الكثير من خريجي كلية التربية وما يعادلها من الكليات موعد مسابقة التربية والتعليم 2022 منذ أن تم الإعلان عن عقدها، ويبدأ التقديم في مسابقة 30 ألف معلم من يوم 2 يوليو 2022 وحتى يوم 24 يوليو 2022 على مدار 24 ساعة، على أن يتم غلق باب التقديم بنهاية يوم 24 يوليو 2022، وعلى كل الراغبين الذين تنطبق عليهم الشروط استيفاء الأوراق اللازمة والتقديم خلال المدة المحددة.