مسابقة المهارات الثقافية.. جوائز نقدية تصل إلى 9 ملايين ريال

عت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الطلاب والطالبات المبدعين في مختلف المجالات الثقافية، للمشاركة في المسابقة الوزارية للمهارات الثقافية، بنسختها الثانية، التي تنظمها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم.

جميع مراحل الدراسية

تشمل المسابقة الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، وتضمّ عشر مسارات ثقافية منوعة، وهي:

الرسم والتصوير.

الخط العربي.

الغناء والعزف.

الشعر.

القصة القصيرة.

المانجا.

المسرح.

الأفلام.

وقد تم تخصيص جوائز نقدية تصل إلى 9 ملايين ريال، والعديد من الجوائز القيمة لكل مسار.

الأهداف

تهدف المسابقة إلى اكتشاف وتطوير مهارات الطلاب والطالبات في المجالات الثقافية والفنية، وتوجيه شغفهم لممارسة مختلف المجالات الثقافية والفنية، والمحافظة على إرث المملكة العربية السعودية الثقافي ورفع الوعي به، وتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الطلاب والطالبات.

التسجيل

بدأ استقبال المشاركات في 18 ديسمبر 2023، وينتهي التسجيل في 10 فبراير 2024.

تُعدّ هذه المسابقة فرصة مميزة للطلاب والطالبات المبدعين في مختلف المجالات الثقافية، للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم، وتحقيق التفوق في هذه المجالات.