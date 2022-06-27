مسابقة التربية والتعليم لتعيين معلمين جدد 2022 بالشروط والخطوات
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة لاختيار معلمين جدد لعام 2022، وذلك بشروط يجب توافرها في كل من يتقدم لتلك المسابقة، وبعد المرور بعدد خمس اختبارات يجب أن يجتازها المتقدم بنجاح، وستكون تلك الاختبارات إلكترونية وليست ورقية وذلك بعد توافر الشروط المطلوبة في المتقدمين لتلك المسابقة، وقد أعلن ذلك الدكتور صالح الشيخ في مؤتمر صحفي كبير عرض من خلاله. تلك المؤتمر الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لمسابقة التربية والتعليم لعام 2022، وعلى المتقدم أن يجيد اللغة العربية بنسبة كبيرة وأيضا اللغة الأجنبية الأولى وسيتم تحديد المستويات من خلال تلك الاختبارات، ويكون التقديم لتلك المسابقة في اليوم الثاني من الشهر المقبل من خلال بوابة الوظائف الحكومية.
مسابقة التربية والتعليم 2022 للمعلمين
قد أعلن الدكتور صالح الشيخ في مؤتمره الصحفي لمسابقة المعلمين عن شروط وقدرات خاصة يجب توافرها في المعلم، وذلك للوصول بالطلاب لمستوى معين، فيجب على المعلم إتقان مهارات معينة في التواصل مع الطلاب وقدرات معرفية لتنمية مستوى الطالب والرد على تساؤلات طلابه والرقي بالهيكل التعليمي، وأن يقدم المعلم جميع مسوغات التعيين والأوراق المطلوبة ملونة لعرضها على البوابات الإلكترونية وعدم استبعادها، وأشاد الدكتور صالح الشيخ أنه سيكون هناك شافية في التعيين دون وسطه ولا تجاوز لأي شخص، وأعلن سيادته أنه سيتم قبول ثلاثين ألف معلم كل عام على مدار الخمس سنوات المقبلة.
شروط قبول المعلمين عبر بوابة الوظائف الحكومية
- أن يجيد المتقدم اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
- أن يكون المتقدم لمسابقة المعلمين مصري الجنسية.
- أن تخلو الصحيفة الجنائية للمتقدم من أي أحكام ومخالفات جنائية أو عقوبة جنائية وأن يكون طيب السمعة والسلوك.
- أن يكون المتقدم خريج كلية رياض أطفال أو كلية تربية أو كلية تربية رياض أطفال وأن لا يقل التقدير العام للمتقدم عند تخرجه عن تقدير عام جيد على الأقل.
- أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي.
النجاح في الاختبارات الخمس المعلن عنها في اللغتين العربية والإنجليزية والحاسب الآلي والقدرات والمعلومات العامة.
- أن يمر المتقدم بفترة تدريب بعد الاختبار.
أن يقوم المتقدم بسداد رسوم التشغيل الوظيفي عبر الكروت البنكية وهي 22 جنيهاً مصريا فقط لا غير.
- أن يجتاز المتقدم تحليل المخدرات بنتيجة سلبية.
أن لا يكون المتقدم فصل من أي وظيفة حكومية سابقة لأي مشكلة بحكم تأديبي مر عليه أقل من أربعة سنوات.
- عمل صحيفة جنائية تصدر لجهة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لمديرية التربية والتعليم.
- وفي حالة وجود إعاقة لدى المتقدم يجب تقديم شهادة تأهيل.
- تقديم المستندات المطلوبة ملونة ورفعها عبر بوابة الوظائف الحكومية.
- أن يكون سن المتقدم للوظيفة لم يتم 35 سنة من تاريخه.
- التقديم يكون في المحافظة التابع لها المعلم بناءً على بطاقة الرقم القومي.