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مرور رئيس جامعة عين الشمس لمتابعة التجهيز للعام الجديد

كتب هدى السيدفي آخر تحديث
مرور رئيس جامعة عين الشمس لمتابعة التجهيز للعام الجديد
جامعة عين شمس
قام الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بالمرور خلال الجامعة، حيث قام بتفقد العديد من أقسام الجامعة وإدارات جامعة عين شمس بما في ذلك مكاتب الأمن الإداري ومنظومته الأمنية، وكذلك إدارة صندوق الزمالة وايضاً تفقد وحدة الضرائب ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة ، وايضا مكاتب الأمناء المساعدين كما تفقد مشروع البوابة الإلكترونية، كما تفقد طبيعة الخدمات التي تقدمها الأقسام المختلفة بالجامعة، ومدى جودتها في تقديم الخدمة المطلوبة، ومن جانبه أكد الدكتور محمود المتيني على وجوب إنجاز جميع الخدمات المقدمة لعملاء ومرتادي الجامعة من الطلاب وغيرهم ، جاء ذلك في سياق تجهيزات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجامعي الجديد و المقبل في شهر سبتمبر القادم.

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

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عن الكاتب

هدى السيد

كاتبة مقالات حصرية محترفة خبرة اكثر من اربع سنين فى الكتابة فى كافة المجالات، اخصائية سيو وإدارة مواقع لاكثر من خمس سنوات.

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