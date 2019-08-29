مرور رئيس جامعة عين الشمس لمتابعة التجهيز للعام الجديد

قام الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بالمرور خلال الجامعة، حيث قام بتفقد العديد من أقسام الجامعة وإدارات جامعة عين شمس بما في ذلك مكاتب الأمن الإداري ومنظومته الأمنية، وكذلك إدارة صندوق الزمالة وايضاً تفقد وحدة الضرائب ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة ، وايضا مكاتب الأمناء المساعدين كما تفقد مشروع البوابة الإلكترونية، كما تفقد طبيعة الخدمات التي تقدمها الأقسام المختلفة بالجامعة، ومدى جودتها في تقديم الخدمة المطلوبة، ومن جانبه أكد الدكتور محمود المتيني على وجوب إنجاز جميع الخدمات المقدمة لعملاء ومرتادي الجامعة من الطلاب وغيرهم ، جاء ذلك في سياق تجهيزات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجامعي الجديد و المقبل في شهر سبتمبر القادم.