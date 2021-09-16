مركز دعم التحول الرقمي بالجامعات يشيد بالبنية التحتية لجامعة كفر الشيخ

استقبلت جامعة كفر الشيخ، وفد الدعم الفني ومتابعة مشروعات الدورة الخامسة والسادسة لانشاء وحدات قياس ودعم التحول الرقمي بالجامعات، وذلك لفحص وضع مراكز القياس والتقويم في جامعة كفر الشيخ؛ حيث أن هذه المتابعة تساهم في توفير بيئة مناسبة للطلاب وتأهيليهم لسوق العمل، على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي.

وفد الدعم الفني للتحول الرقمي

وشمل وفد الدعم الفني للتحول الرقمي الذي زار جامعة كفر الشيخ منذ ساعات، استشاري متابعة الدعم الفني في مركز القياس بوحدة إدارة المشروعات في وزارة التعليم العالي، الدكتور هشام عزت، ومدير مركز القياس في وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، الدكتورة سحر أمين، وقاموا بمتابعة الدعم الفني في مركز القياس بالجامعة وكلية التربية الرياضية وكلية الآداب.

وخلال حضور الوفد، قدم المدير التنفيذي لمركز القياس والتقويم بالجامعة، الدكتور تامر كامل، عرضًا يتضمن الإنجازات التي قامت بها الجامعة، إضافة إلى عرض التجهيزات التي قامت جامعة الشيخ بها في مركزالقياس، ومراجعة وثائق خاصة بالتقرير النهائي لمشروع التحول الرقمي، وفحص المعدات التي تم ضمها إلى كل كلية.

تعليق وفد التحول الرقمي على الجامعة

وبعد قيام وفد التحول الرقمي بالتجول في جامعة كفر الشيخ، وفحص التجهيزات التي تمت ضمن مشروع التحول الرقمي، أشاد أعضاء الفريق بالبنية التحتية الخاصة بمختلف كليات الجامعة، سواء أماكن الأنشطة الطلابية أو القاعات الدراسية أو المعامل، حيث أن كل ذلك جعل الجامعة تتناسب مع حصولها على مراكز جيدة في التصنيف العالمي والمحلي.