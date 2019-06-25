مراحل صرف “مكافأة امتحانات النقل”/ صرف المكافأة بالكتاب الدوري رقم “4”

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بداية صرف مكافأة امتحانات النقل لجميع العاملين بالمدارس والعاملين بدواوين الادارات والمديريات التعليمية، وذلك بالكتاب الدوري رقم “4” الصادر في 20/6/2019، والذي ينظم عملية الصرف وتعليمات لجميع المسئولين بالتعليم واجب تنفيذها، وعلى من يخالف ذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحوه.

نص الكتاب الدوري رقم “4” الخاص بمكافأة امتحانات النقل

نص الكتاب الدوري رقم “4” الصادر في 20/6/2019، على بدء صرف مكافأة امتحانات النقل المقررة بالقرار الوزاري رقم “150” الصادر في 30/5/2005، للعاملين بالمدارس “معلمين – إداريين- عمال” بمختلف المراحل الدراسية كمرحلة أولي، ثم يتم الصرف للعاملين بالإدارات والمديريات التعليمية كمرحلة ثانية، وأوضح الكتاب الدوري على آنه في حال عدم كفاية الاعتمادات المالية للسنة المالية الحالية لصرف المكافأة المشار إليها لجميع العاملين بالمدارس، يتم الصرف لبعض المدارس في حدود الاعتمادات المالية المتاحة وقت الصرف، على آن يتم استكمال الصرف لباقي المدارس فور بدء العام المالي التالي، ثم يأتي أخيراً صرف المكافأة للعاملين بالإدارات والمديريات التعليمية.

مراحل صرف مكافأة امتحانات النقل

العاملين بالمدارس “معلمين- إداريين- عمال” بمختلف المراحل الدراسية “مرحلة أولي”.

العاملين بالإدارات والمديريات التعليمية “مرحلة ثانية”.

عقوبة مخالفة تعليمات الكتاب الدوري رقم “4”

شدد الكتاب الدوري رقم “4” الصادر في 20/6/2019، على ضرورة إلتزام مديري المديريات التعليمية، ومسئولي الشئون المالية ومسئولي الموارد البشرية بكافة مديريات التربية والتعليم، بتنفيذ التعليمات الواردة بالكتاب الدوري “4” الصادر في 20/6/2019، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو من يخالف التعليمات الموجودة بهذا الكتاب الدوري

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