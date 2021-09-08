مد فترة التقديم بتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد 2021 مع انخفاض الحد الأدنى للقبول

مع انتهاء الطلاب من تسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2021 والإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية عبر المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصبح جميع الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في اللحاق بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات يبحثون عن تنسيق الجامعات الخاصة والتقديم بها بهدف الالتحاق بأحد كليات الجامعات الخاصة حتى يتمكنوا من اللحاق بالعام الدراسي الجديد 2021 – 2022، وهذا الأمر جعل مجلس الجامعات الخاصة يتخذ قرار جديد ينص بمد فترة التقديم بالجامعات الخاصة لمختلف الطلاب المتقدمين من خريجي الثانوية العامة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من التنسيق والتي أتاح فيها المجلس التسجيل للطلاب عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات المتقدمين للتسجيل بمختلف الجامعات الخاصة، كما أكد المجلس أيضا أنه يمكن للطلاب تعديل الرغبات التي تم إدخالها للتسجيل مسبقاً حتى يتم الانتهاء من المدة المتاحة بناء على آخر تعديل تم إجراءه على موقع تسجيل الرغبات، إضافة إلى ذلك قرر مجلس الجامعات الخاصة بخفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية.

المدة المتاحة للتقديم بالجامعات الخاصة:

وفقاً لقرار مجلس الجامعات الخاصة فإن التقديم للجامعات الخاصة من قبل الطلاب بالمرحلة الأولى من التنسيق متاح الآن حتى حلول السبت المقبل الموافق 11 سبتمبر 2021 في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك بعد أن أكد المجلس أن التقديم متاح إلكترونياً من خلال منصة التقديم المخصصة للطلاب، بحيث يمكن للطلاب المتقدمين كذلك تعديل رغباتهم التي تم إدخالها مسبقاً للقبول بالكليات الأخرى بناء على الحد الأدنى للقبول الموضح من قبل المجلس، كما ان عملية تعديل الرغبات تستمر حتى انتهاء فترة التقديم بالمرحلة الأولى والتي تم الإعلان عنها “السبت 11 سبتمبر”.

وجاء قرار خفض الحد الأدنى للقبول والتقديم بكليات الجامعات الخاصة والأهلية ضمن إطار ما تقوم به وزارة التعليم العالي من جهود، حيث تسعى الوزارة لمنح طلاب الثانوية العامة لهذا العام فرص أكبر فيما يخص عملية التقديم بمختلف الجامعات الخاصة والأهلية وهذا بالنسبة للطلاب الراغبين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية المختلفة، كما تم إجراء حصر لجميع أعداد الطلاب ممن تقدموا للتسجيل بالمرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية خلا الفترة الماضية.