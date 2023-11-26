مدارس الأحساء تستقبل طلابها بالهدايا والألعاب الترفيهية

استقبلت مدارس الأحساء اليوم الأحد، أكثر من 240 ألف طالب وطالبة، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445 هـ، وسط أجواء حماسية وترحيبية من قبل المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور.

ارتداء الزي الرسمي

حرص الطلاب والطالبات على الحضور مبكراً إلى مدارسهم، مرتدين الزي المدرسي الجديد، كما شاركوا في الألعاب الترفيهية والتعليمية التي نظمتها المدارس.

تنوعت أساليب وطرق المعلمين والمعلمات في استقبال أبنائهم الطلاب والطالبات، حيث قدموا لهم الهدايا، ونظموا لهم الألعاب الترفيهية والتعليمية، بهدف خلق أجواء إيجابية وتفاعلية، وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية.

مواصلة الدراسة

أعرب الطلاب والطالبات عن سعادتهم بعودة الدراسة، مؤكدين عزمهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية بجد واجتهاد، لتحقيق التطلعات والطموحات.

من جانبها، أكدت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلاب والطالبات، حيث تم تجهيز المدارس وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية وفق أعلى المعايير.

دعم القيادة السياسية

ورحب مدير عام تعليم الأحساء حمد العيسى، بعودة الطلاب والطالبات لاستكمال الرحلة التعليمية في الفصل الدراسي الثاني، مثمنا جهود المعلمين والمعلمات لأداء رسالتهم التعليمية في ظل دعم القيادة الرشيدة، ولتحقيق التطلعات والطموحات المتمثلة في خلق جيل منافس عالميا.