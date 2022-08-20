محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية دور ثاني، للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح بلغت 75.71%، حيث قال وكيل وزارة التربية والتعليم محمد رمضان، أن 21947 طالبا وطالبة تقدموا لأداء امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية لهذا العام، حضر منهم 19752، ونجح منهم 14954 طالبًا وطالبة، كما اعتمد محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية دور ثاني بنسبة نجاح 94,75%، حيث تقدم 851 طالب وطالبة للامتحان، حضر منهم 800 ونجح منهم 758 طالب وطالبة.

واعتمد الدكتور ممدوح غراب، أيضاً نتيجة امتحان الشهادتين الإعدادية للصم والإعدادية النور للمكفوفين دور ثاني بنسبة نجاح بلغت 100% لكل منهما، وتقدم محافظ الشرقية بالتهنئة للطلاب الناجحين، وناشدهم ببذل المزيد من الجهد والاستذكار للحصول على أعلى الدرجات وتحقيق النجاح والتميز، متمنياً لهم دوام التوفيق وتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم، مشيراً إلى أن تقدم تلأمم وارتقاء الشعوب يتم من خلال العلم.

إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي

وكان محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، قد تفقد أمس الجمعة، أعمال إصلاح التسريب الذي وقع في خط مياه الشرب الرئيسي بطريق بلبيس العباسة أمام مدخل الفضلية، وذلك برفقة رئيس مجلس ومدينة بلبيس الدكتور جلال عبدالكريم، والذي أكد أن فريق عمل رئاسة مركز ومدينة بلبيس تحرك بشكل فوري إلى مكان الماسورة، ثم قام بالتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع بلبيس، وإدارة مرور بلبيس، لحل المشكلة مع الحفاظ على السيولة المرورية في الطريق بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمركز ومدينة بلبيس.

وأشار رئيس مدينة بلبيس، إلى استمرار العمل حتى يتم استبدال خط مياه الشرب الرئيسي 600 مللي أمام مدخل الفضلية بطريق بلبيس العباسة، أمام محطة الطحاوية زمام الوحدة المحلية بكفر أيوب، موضحًا أنه بمجرد الانتهاء من أعمال الإصلاح، سيتم ردم الحفر الناتجة عن أعمال الحفر والإصلاح لخط المياه، وتسوية الشارع وعودة الشيء لأصله، كما سيتم إزالة آثار المياه المتراكمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.