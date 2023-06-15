محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024

لقد أعلن مكتب المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية، أن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب قد أعلن عن تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية سواء الدبلومات الفنية أو التعليم العام لسنة 2023/2024، للطلاب الذين تخطو المرحلة الإعدادية هذا العام، 240 درجة الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانوية، أما درجة 230 هي درجة الخدمات، بالنسبة للثانوي الخاص يقبل من 220 درجة، وذلك تَبعاً لأعداد الفصول المتاحة بالمدارس الثانوية والطاقة الاستيعابية للمدارس، والتي سوف تستوعب نحو 55 ألف طالب وطالبة موزعين على 1177 فصل دراسي.

ولقد محافظ الشرقية اعتمد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية الفنية للسنة الجديد 2023/2024، على أن يكون الحد الأدنى للقبول تبعاً لكل نوع من أنواع التعليم الفني سواء التجاري أو الزراعي أو الصناعي، وأيضاً مدارس التدريب المزدوج، وذلك وفقاً للجداول التالية، والمكتوب بها أسماء المدراس، ونوعها، والإدارة التعليمية التابعة لها، ودرجة الحد الأدنى للقبول بهذه المدارس.

لقد نشرت البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية بيان على موقع الفيسبوك، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بمدارس محافظة الشرقية لهذا العام 2022/2023، بلغ 135706 هذا من أصل 136838 طالب وطالبة، ولقد نجح منهم 1150683 طالب وطالبة، وصلت نسبة النجاح بمحافظة الشرقية 85.91% لهذا العام. تنسيق الثانوية محافظة الشرقية الحد الأدنى للقبول الثانوي العام 240 الثانوي العام (خدمات) 230 الثانوي العام (خاص) 220

الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني الصناعي

الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني الزراعي والتجاري والفندقي

الحد الأدنى للقبول بالتعليم المزدوج والتدريب