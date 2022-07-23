مفاجأة سارة.. محافظ الشرقية يقرر النزول بالحد الأدني للقبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الاعدادية

قرر محافظ الشرقية الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، النزول بمجموع الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية للطلاب الناجحين في الشهادة الاعدادية لهذا العام، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد كبير من الطلاب للالتحاق بفصول الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل 2022/2023، ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المطلوب التحاقهم بفصول الثانوي العام على مستوى المحافظة

محافظ الشرقية يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الاعدادية:-

جاء قرار محافظ الشرقية الخاصة بالنزول بالحد الأدنى لتنسيق الشهادة الأعدادية للقبول بمدارس الثانوية العامة ، وذلك من أجل التيسير على أولياء الأمور، وبناءً على التقرير الذي رفعته مديرية التربية والتعليم بالشرقية، والمتضمن وجود أماكن شاغرة في فصول مدارس الثانوية العامة.

وقد تم النزول بالحد الأدنى للالتحاق بفصول الثانوية العامة لهذا العام لتصبح 225 درجة بفارق 5 درجات عن الحد الأدنى الذي أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بالشرقية من قبل، حيث كان مقرراً أن يكون الحد الأدنى لمجموع الطلاب الراغبين في الالتحاق بفصول الثانوي العام نحو 230 درجة.

وأشار محافظ الشرقية، بأن الهدف من هذا القرار هو التخفيف على السادة أولياء الأمور الراغبين في الحاق أبناؤهم في الصف الأول الثانوي العام، ونظراً لأنه ما زالت هناك أماكن شاغرة في فصول الثانوي العام والتي تبلغ نحو 1177 فصل دراسي على مستوي محافظة الشرقية.

وأكد على أنه بهذا القرار سوف يتيح الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الراغبين في الالتحاق في الصف الأول الثانوي العام، ولأجل بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم خلال حياتهم العملية والعلمية المقبلة، وبما يعود بالنفع في النهاية على الدولة المصرية.

وأوضح بأن موعد المرحلة الثانية لتنسيق الشهادة الاعدادية في المحافظة والذي يتم على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم سوف يكون اعتباراً من 25 يوليو 2022 وحتى يوم 10 أغسطس المقبل، وذلك بالأماكن الشاغرة بمختلف صفوف مدارس الثانوي العام.