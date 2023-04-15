محافظة البحيرة : جداول امتحانات الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2023
أعلنت مديرية التربية والعليم بالبحيرة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 م لصفوف المرحلة الابتدائية حيث تبدأ من الثلاثاء 2 مايو وحتى السبت 6 مايو 2023 م.
الصف الرابع الابتدائي البحيرة ترم ثان 2023
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الصف الخامس الابتدائي البحيرة ترم ثان 2023
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الصف السادس الابتدائي البحيرة ترم ثان 2023
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جداول امتحانات التعليم المجتمعي 2023
حداول المرحلة الابتدائية الخاص بالتعليم المجتمعي للصفوف من الأول الابتدائي وحتى السادس الابتدائي.