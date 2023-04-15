محافظة البحيرة : جداول امتحانات الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2023

أعلنت مديرية التربية والعليم بالبحيرة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 م لصفوف المرحلة الابتدائية حيث تبدأ من الثلاثاء 2 مايو وحتى السبت 6 مايو 2023 م.

الصف الرابع الابتدائي البحيرة ترم ثان 2023

الثلاثاء 2 مايو 2023 : اللغة العربية والخط – التربية الدينية.

الاربعاء 3 مايو 2023 : علوم – مهارات مهنية.

الخميس 4 مايو 2023 : الدراسات الاجتماعية – تكنولوجيا المعلومات .

السبت 6 مايو 2023 : اللغة الانجليزية – الرياضيات.

الصف الخامس الابتدائي البحيرة ترم ثان 2023

الثلاثاء 2 مايو 2023 : اللغة العربية والخط – التربية الدينية.

الاربعاء 3 مايو 2023 : الدراسات الاجتماعية – تكنولوجيا المعلومات .

الخميس 4 مايو 2023 : علوم – مهارات مهنية.

السبت 6 مايو 2023 : اللغة الانجليزية – الرياضيات.

الصف السادس الابتدائي البحيرة ترم ثان 2023

الثلاثاء 2 مايو 2023 : اللغة العربية والخط – التربية الدينية.

الاربعاء 3 مايو 2023 : الدراسات الاجتماعية .

الخميس 4 مايو 2023 : الرياضيات.

السبت 6 مايو 2023 : اللغة الانجليزية – علوم.

جداول امتحانات التعليم المجتمعي 2023

حداول المرحلة الابتدائية الخاص بالتعليم المجتمعي للصفوف من الأول الابتدائي وحتى السادس الابتدائي.