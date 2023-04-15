أخبار التعليم

محافظة البحيرة : جداول امتحانات الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2023

محمد عبد الرازق

أعلنت مديرية التربية والعليم بالبحيرة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 م لصفوف المرحلة الابتدائية حيث تبدأ من الثلاثاء 2 مايو وحتى السبت 6 مايو 2023 م.

الصف الرابع الابتدائي البحيرة ترم ثان 2023

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جدول امتحانات معاهد القراءات – الدور الأول 2023

  • الثلاثاء 2 مايو 2023 : اللغة العربية والخط – التربية الدينية.
  • الاربعاء 3 مايو 2023 : علوم – مهارات مهنية.
  • الخميس 4 مايو 2023 : الدراسات الاجتماعية – تكنولوجيا المعلومات .
  • السبت 6 مايو 2023 : اللغة الانجليزية – الرياضيات.

الصف الخامس الابتدائي البحيرة ترم ثان 2023

  • الثلاثاء 2 مايو 2023 : اللغة العربية والخط – التربية الدينية.
  • الاربعاء 3 مايو 2023 : الدراسات الاجتماعية – تكنولوجيا المعلومات .
  • الخميس 4 مايو 2023 : علوم – مهارات مهنية.
  • السبت 6 مايو 2023 : اللغة الانجليزية – الرياضيات.

الصف السادس الابتدائي البحيرة ترم ثان 2023

  • الثلاثاء 2 مايو 2023 : اللغة العربية والخط – التربية الدينية.
  • الاربعاء 3 مايو 2023 : الدراسات الاجتماعية .
  • الخميس 4 مايو 2023 : الرياضيات.
  • السبت 6 مايو 2023 : اللغة الانجليزية – علوم.

جداول امتحانات التعليم المجتمعي 2023

حداول المرحلة الابتدائية الخاص بالتعليم المجتمعي للصفوف من الأول الابتدائي وحتى السادس الابتدائي.

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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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