محافظة البحيرة : جداول امتحانات الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2023
أعلنت مديرية التربية والعليم بالبحيرة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 م لصفوف المرحلة الإعدادية نقل وشهادة حيث تبدأ من الأحد 7 مايو وحتى الخميس 11 مايو 2023 م.
الصف الأول الاعدادي البحيرة ترم ثان 2023
- الأحد 7 مايو 2023 : لغة عربية .
- الإثنين 8 مايو 2023 : علوم – اللغة الإنجليزية.
- الثلاثاء 9 مايو 2023 : دراسات إجتماعية – نربية فنية .
- الأربعاء 10 مايو 2023 : جبر وإحصاء – حاسب آلى .
- الخميس 11 مايو 2023 : هندسة – تربية دينية.
الفترة الصباحية
الفترة المسائية
الصف الثاني الاعدادي البحيرة ترم ثان 2023
- الأحد 7 مايو 2023 : دراسات إجتماعية – حاسب الي .
- الإثنين 8 مايو 2023 : هندسة – تربية فنية.
- الثلاثاء 9 مايو 2023 : جبر وإحصاء – تربية دينية .
- الأربعاء 10 مايو 2023 : لغة عربية .
- الخميس 11 مايو 2023 : علوم – اللغة الانجليزية.
الفترة الصباحية
الفترة المسائية
الصف الثالث الاعدادي البحيرة ترم ثان 2023 ( الشهادة الإعدادية )
- الأحد 14 مايو 2023 : اللغة العربية – التربية الدينية .
- الاثنين 15 مايو 2023 : الجبر – الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات .
- الثلاثاء 16 مايو 2023 : الهندسة – التربية الفنية.
- الاربعاء 17 مايو 2023 : العلوم.
- الخميس 18 مايو 2023 : الدراسات الإجتماعية.
- السبت 20 مايو 2023 : اللغة الإنجليزية.