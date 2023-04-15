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محافظة البحيرة : جداول امتحانات الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2023

محمد عبد الرازق

أعلنت مديرية التربية والعليم بالبحيرة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 م لصفوف المرحلة الإعدادية نقل وشهادة حيث تبدأ من الأحد 7 مايو وحتى الخميس 11 مايو 2023 م.

الصف الأول الاعدادي البحيرة ترم ثان 2023

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محافظة البحيرة : جداول امتحانات الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2023

  • الأحد 7 مايو 2023 : لغة عربية .
  • الإثنين 8 مايو 2023 : علوم – اللغة الإنجليزية.
  • الثلاثاء 9 مايو 2023 : دراسات إجتماعية – نربية فنية .
  • الأربعاء 10 مايو 2023 : جبر وإحصاء – حاسب آلى .
  • الخميس 11 مايو 2023 : هندسة – تربية دينية.

الفترة الصباحية

الفترة المسائية

الصف الثاني الاعدادي البحيرة ترم ثان 2023

  • الأحد 7 مايو 2023 : دراسات إجتماعية – حاسب الي .
  • الإثنين 8 مايو 2023 : هندسة – تربية فنية.
  • الثلاثاء 9 مايو 2023 : جبر وإحصاء – تربية دينية .
  • الأربعاء 10 مايو 2023 : لغة عربية .
  • الخميس 11 مايو 2023 : علوم – اللغة الانجليزية.

الفترة الصباحية

الفترة المسائية

الصف الثالث الاعدادي البحيرة ترم ثان 2023 ( الشهادة الإعدادية )

  • الأحد 14 مايو 2023 : اللغة العربية – التربية الدينية .
  • الاثنين 15 مايو 2023 : الجبر – الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات .
  • الثلاثاء 16 مايو 2023 : الهندسة – التربية الفنية.
  • الاربعاء 17 مايو 2023 : العلوم.
  • الخميس 18 مايو 2023 : الدراسات الإجتماعية.
  • السبت 20 مايو 2023 : اللغة الإنجليزية.

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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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