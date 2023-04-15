محافظة البحيرة : جداول امتحانات الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2023

أعلنت مديرية التربية والعليم بالبحيرة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 م لصفوف المرحلة الإعدادية نقل وشهادة حيث تبدأ من الأحد 7 مايو وحتى الخميس 11 مايو 2023 م.

الصف الأول الاعدادي البحيرة ترم ثان 2023

الأحد 7 مايو 2023 : لغة عربية .

الإثنين 8 مايو 2023 : علوم – اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 9 مايو 2023 : دراسات إجتماعية – نربية فنية .

الأربعاء 10 مايو 2023 : جبر وإحصاء – حاسب آلى .

الخميس 11 مايو 2023 : هندسة – تربية دينية.

الفترة الصباحية

الفترة المسائية

الصف الثاني الاعدادي البحيرة ترم ثان 2023

الأحد 7 مايو 2023 : دراسات إجتماعية – حاسب الي .

الإثنين 8 مايو 2023 : هندسة – تربية فنية.

الثلاثاء 9 مايو 2023 : جبر وإحصاء – تربية دينية .

الأربعاء 10 مايو 2023 : لغة عربية .

الخميس 11 مايو 2023 : علوم – اللغة الانجليزية.

الفترة الصباحية

الفترة المسائية

الصف الثالث الاعدادي البحيرة ترم ثان 2023 ( الشهادة الإعدادية )