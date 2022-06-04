محافظة البحر الأحمر.. وكيل التعليم يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

زف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة البحر الأحمر، بشرى سارة إلى طلاب الشهادة الإعدادية في القرى والمراكز بالمحافظة، حيث أكد أن النتيجة أفضل من العام الماضي ونسب النجاح أعلي، مشيرا إلى أن النتيجة في مراحلها الأخيرة حيث يتم الآن عملية جمع درجات الطلاب.

وأضاف وكيل التعليم بمحافظة البحر الأحمر، أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة خلال 84 ساعة، حيث سيتم اعتمادها مباشرة من المحافظ اللواء عمرو حنفي بعد عملية الجمع والمراجعة، ومن ثم يتم إعلان النتيجة مباشرة.

نتيجة الإعدادية أفضل من العام الماضي

وقال منير في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن النسبة العامة لنتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام أفضل من نتيجة الإعدادية من العام الماضي، كما أنه أفضل من نتيجة الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى انه سيتم تحديد موعد مع المحافظ لتوقيع واعتماد النتيجة ومن ثم إعلانها خلال الـ 48 ساعة المقبلة، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد الاعتماد بشكل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني لمحافظة البحر الأحمر، ويمكن للطلاب الحصول عليها برقم الجلوس.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة البحر الأحمر هشام منير، قد أجري جولة تفقدية على لجان التصحيح لمتابعة أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، ورافقه وكيل الوزارة أثناء متابعة أعمال التصحيح كلا من فايز أحمد مدير عام التعليم العام، بالإضافة إلى عبد الباسط بدران مدير إدارة الشؤون القانونية ومحمود تاج الدين مدير مكتب وكيل وزارة التعليم، ووجه بالدقة في عمليات التصحيح والمراجعة تحقيقا لمصالح الطلاب.