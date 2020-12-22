مجلس شئون التعليم في جامعة الفيوم يعلن موافقته على برنامج علم الاجتماع والإعلام بكلية الأداب

اجتمع مجلس شؤون التعليم والطلاب في جامعة الفيوم تحت رئاسة الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، لبحث عدداً من الموضوعات الخاصة ببرامج التعليم بالجامعة، وقرر المجلس في اجتماعه الموافقة على إنشاء برنامج علم الاجتماع والإعلام كأحد البرامج الجديدة التي يمكن إضافتها إلى برامج الجامعة على أن تكون أحد البرامج الخاصة ويسدد الطلاب لها مصروفات في كلية الآداب بالجامعة.

الموافقة على برنامج علم الاجتماع والإعلام بجامعة الفيوم

وقال الدكتور خالد عطا أن المجلس وافق على لائحة البكالوريوس المهني في الخدمة الاجتماعية على أن يكون تحت نظام التعليم المدمج، موضحاً أنه تم مناقشة اللائحة بالإضافة إلى برنامج علم الاجتماع والإعلام. والموافقة عليهما تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات،

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن المجلس خلال اجتماعه ناقش اللائحة الداخلية الخاصة بكلية التربية النوعية ووافق عليها بنظام الساعات المعتمدة، موضحاً أنه سيتم عرض كافة القرارات التي اتخذها مجلس شؤون التعليم والطلاب على المجلس الأعلى للجامعات.

وفي إطار المشاركة الإنسانية قدم أعضاء المجلس والدكتور عطا الله واجب العزاء للدكتورة أحلام عبد المؤمن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشؤون التعليم والطلاب في الجامعة لوفاة زوجها الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة الدكتور محمود شندي داعين الله أن يغفر له ويتغمده برحمته الواسعة، كما قدم تهانيه وخالص تقديره لمدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب سلوى عبد الباقي وذلك لبلوغها سن المعاش.

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