متى يبدأ التحويل إلى جامعة أم القرى وما هي الأوراق المطلوبة ورابط التسجيل؟

صرحت إدارة جامعة أم القرى الحكومية في المملكة العربية السعودية بفتح باب التقديم أمام الطلاب والطالبات الراغبين في التحويل من الجامعات الأخرى سواء من داخل المملكة أو خارجها، إذ تعد تلك الجامعة منارة للعلم سواء على المستوى العربي أو العالمي؛ ولعل ذلك بسبب حرص إدارتها الدائم على تقديم أفضل مستوى تعليمي يعزز من قدرات وأنشطة الطلاب الإبداعية، وعلاوة على ذلك سعيها المتواصل على تطوير المناهج والمقررات الدراسية في مختلف التخصصات؛ لتتماشى مع متطلبات العصر وتخريج كوادر مؤهلة وقادرة على سد احتياجات سوق العمل الخليجي والدولي.

متى يبدأ التحويل إلى جامعة أم القرى؟

يجدر الإشارة إلى قيام عمادة الجامعة بالإعلان رسميًا عن موعد فتح باب التسجيل أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الحصول على درجة البكالريوس ومن ثم الماجستير والدكتوراه من جامعة أم القرى، وذلك خلال الفترة ما بين 1/11/1444 هجريًا الموافق يوم الأحد المقبل حتى يوم الخميس الموافق 12/11/1444 هجريًا.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتحويل

لقد حددت إدارة الجامعة الأوراق والمستندات اللازم تقديمها وإرفاقها مع طلب التسجيل الإلكتروني حتى يتم النظر في طلب التحويل الخاص بالطالب ومراجعته؛ لذا يحب على الطلاب الراغبين في التحويل من الجامعات الأخرى إلى جامعة أم قرى تجهيز الأوراق التالية، وتصوريها بشكل واضح ودقيق ثم تحويلها إلى صيغة ملف pdf.

صورة من شهادة الثانوية التي حصل عليها الطالب.

كشف درجات مختوم من الجامعة المراد التحويل منها.

إفادة انتظام الحضور والدراسة.

تقديم ما يثبت توصيف المقررات الدراسية التي حصل عليها الطالب.

صورة بطاقة الهوية الوطنية.

صورة من كرت العائلة.

إفادة مختومة بالمكافآت التي حصل عليها الطلاب من الجامعة المحول منها.

رابط التحويل إلى جامعة أم القرى 1445

تتيح الجامعة أمام جميع الطلاب إمكانية تسجيل طلب التحويل عبر الإنترنت، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببوابة القبول الموحد من هنا.