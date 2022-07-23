متى نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 العلمية والأدبية الدور الأول عبر بوابة الأزهر.azhar.eg الإلكترونية 

يترقب طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في جميع أنحاء مصرف في هذا التوقيت التعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية هذا العام 2022، وذلك بعدما انتهى الطلاب من أداء امتحانات الدور الأول الشهادة الثانوية الأزهرية خلال الفترة الأخيرة بناء على الجدول الزمني المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية في مصر، وقد كشف الأزهر الشريف كذلك عن موعد إعلان النتيجة وكذلك عن الرابط المفعل لكي يتم الاستعلام عن النتيجة، وسوف نستعرض الآن من خلال هذه السطور موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 وكيفية استخراج النتيجة عبر موقع بوابة الأزهر الشريف.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وقد أصدر قطاع المعاهد الأزهرية في مصر بيان رسمي يتضمن موعد إعلان نتائج الثانوية الأزهرية 2022، والتي من المقرر أن يتم طرحها لجميع الطلاب في جميع المحافظات رسميا في نهاية شهر يوليو الجاري، ليكون هو الموعد الرسمي لطرح النتائج الخاصة بجميع الطلاب، بعدما يتم الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات والنتائج الخاصة بالطلاب في اللجان المخصصة لذلك في كافة المعاهد الأزهرية، وقد أشارت كذلك المصادر الرسمية أن الفترة المقبلة سوف تشهد رسميا طرح جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات الدور الأول.

الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية 2022

ويمكن أن يتم الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.