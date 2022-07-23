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متى نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 العلمية والأدبية الدور الأول عبر بوابة الأزهر.azhar.eg الإلكترونية 

إيمان الشوالي

يترقب طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في جميع أنحاء مصرف في هذا التوقيت التعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية هذا العام 2022، وذلك بعدما انتهى الطلاب من أداء امتحانات الدور الأول الشهادة الثانوية الأزهرية خلال الفترة الأخيرة بناء على الجدول الزمني المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية في مصر، وقد كشف الأزهر الشريف كذلك عن موعد إعلان النتيجة وكذلك عن الرابط المفعل لكي يتم الاستعلام عن النتيجة، وسوف نستعرض الآن من خلال هذه السطور موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 وكيفية استخراج النتيجة عبر موقع بوابة الأزهر الشريف.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الازهرية ٢٠٢٢

النتيجة على الأبواب…موعد ورابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وقد أصدر قطاع المعاهد الأزهرية في مصر بيان رسمي يتضمن موعد إعلان نتائج الثانوية الأزهرية 2022، والتي من المقرر أن يتم طرحها لجميع الطلاب في جميع المحافظات رسميا في نهاية شهر يوليو الجاري، ليكون هو الموعد الرسمي لطرح النتائج الخاصة بجميع الطلاب، بعدما يتم الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات والنتائج الخاصة بالطلاب في اللجان المخصصة لذلك في كافة المعاهد الأزهرية، وقد أشارت كذلك المصادر الرسمية أن الفترة المقبلة سوف تشهد رسميا طرح جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات الدور الأول.

الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية 2022

ويمكن أن يتم الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.

  •  في البداية يتم الولوج مباشرة إلى موقع بوابة الأزهر الشريف.
  • ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • يتم اختيار الاستعلام عن نتائح الشهادة الثانوية الأزهرية من بين الاختيارات المتاحة عبر الموقع.
  • بعد ذلك يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكلٍ صحيح.
  • ثم يتم اختيار أيقونة استخراج النتيجة لتظهر مباشرة من خلال الموقع.
إيمان الشوالي

انا ايمان اعمل محررة فى موقع نجوم مصرية خريجة كلية التربية واهوى العمل فى مجال كتابة المقالات فى شتى المجالات فأنا أؤمن بأن هناك مساحه لكل رأي حر وهو ما يتيحه موقعنا نجوم مصرية لكل المحررين فنحن ننقل جميع الآراء حتى لو اختلفنا معها فرأيك بالتأكيد يهمنا وأهوى قراءة الكتب الدينية وخاصة قصص الصحابة وسيرة الرسول الكريم


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