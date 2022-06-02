نتائج الطلاب الابتدائي الكويت 2022 موقع المربع الالكتروني

انتهت الامتحانات الحضورية وبدأ البحث عن نتائج الطلاب الابتدائي الكويت 2022، وحاليا تجري عمليات تصحيح الأوراق على قدم وساق من أجل إتمامها في الوقت المناسب، بعد ذلك سيتم رصد الدرجات التي تحصلوا عليها، ثم سيتحقق المصححون منها قبل أن تعرض وزارة التربية الكويت النتائج على موقع المربع الإلكتروني، وهو من ضمن أهم المنصات التي تعرض نتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

نتائج الطلاب الابتدائي الكويت 2022

ينتظر الطلاب الإعلان عن نتائج الطلاب الابتدائي الكويت 2022 في مختلف المدارس الكويتية، ومن المقرر أن تظهر النتائج في كل منطقة في وقت محدد وقت ما انتهت اللجان من تصحيح الأوراق، سيتم اعتمادها من طرف وزارة التربية، واستخراج النتائج يكون باتباع الخطوات البسيطة التالية:

أول خطوة هي أن يدخل الطالب إلى موقع المربع الالكتروني على الإنترنت ثانيا: عليه أن يختار المرحلة التي يدرس فيها وهي الابتدائية ثالثا: بعد ذلك عليه أن يختار الفصل الدراسي، ثم يكتب الرقم المدني ويضغط على زر عرض النتائج لتظهر له نتيجته في الأخير.

وزارة التربية الكويت

كشفت وزارة التربية الكويت عن اقتراب المراكز من إكمال تصحيح الأوراق عما قريب بعد ساعات فقط من الآن، وستظهر في عدة مدن كويتية مثل التربية الخاصة وحولي وحي الجهراء والفروانية والعاصمة ومبارك الكبير وغيرها، إذ أنّ كل منطقة من المناطق المذكورة بها عدد من المدارس التي ستعرض النتائج بالتتابع.

بهذا نختم المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع نتائج الطلاب الابتدائي الكويت 2022، وقريبا ستعلن عنها وزارة التربية إما من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي أو موقع المربع.