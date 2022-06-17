متى تنتهي الإجازة المطولة الأخيرة بالترم الثالث 1443 في السعودية وتاريخ العودة للدوام الدراسي

وزارة التعليم قامت بإصدار تقويم مع ابتداء العام الحالي 1443، كان يحوي بداخله جميع التفاصيل المتعلقة بالدراسة من ميعاد البدء والانتهاء لكل ترم دراسي، والأشياء الخاصة بالإجازات المطولة من حيث التعريف والمواعيد، أي أنه كان شامل أي استفسارات كان يحتاج إليها الطلاب، وخلال هذا التوقيت يتساءل الطلاب عن متى تنتهي الإجازة المطولة الأخيرة وهذا ما سنقوم بشرحه عبر هذا المقال.

متى تنتهي الإجازة المطولة الأخيرة

وفقًا للتقويم فأن أخر إجازة مطولة بالعام الدارسي تنتهي يوم الأحد الموافق 20/11/1443، ولأن الكثير من الطلاب بالطبع يشغل تفكيرهم الآن ميعاد الإجازة المطولة القادمة بالترم الثالث، فهي من المفترض أن تأتي خلال الشهر القادم ذو القعدة بتاريخ 16 ذو القعدة الموافق 15 من شهر يونيو، وهي الإجازة المطولة النهائية بالعام الدراسي الحالي.

إذ أن الوزارة قد حددت سبع إجازات مطولة للطلاب خلال العام مرة منهم اثنين خلال الترم الأول، وثلاثة بالفصل الثاني، وبالنسبة إلى الثالث فإن به إجازتين مطولتين مر منهم واحدة والمتبقي هي الإجازة الأخيرة.

وكان في بداية الأمر المصطلح جديد على الطلاب ولا يعرفون معناه، ولكن الوزارة كانت معهم خطوة بخطوة إلى أن تمكنوا من المثابرة والصمود حتى وقتنا هذا، واستطاعوا أن ينهوا عاماً دراسيًا كاملاً كان صعب، ومع الوقت اعتدوا على الأمر ونجحوا به، حتى أن الوزارة ستقوم بتطبيقه أيضاً خلال العام القادم.

ميعاد انتهاء العام

وزارة التعليم قامت بتحديد ميعاد انتهاء هذا العام منذ أن بدأ خلال بالتقويم الدراسي، فهو بدأ 29 أغسطس وينتهي 30 يونيو الموافق 1 ذي الحجة، وبالتالي فإن مدة هذا العام 11 شهر كاملين قد تخلل أيام العام الدراسي بعض الإجازات المطولة ساعدت في أن يستكمل الطلاب العام دون تعب.