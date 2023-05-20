متى تطلع نتائج التحصيلي 1444 الفترة الأولى والثانية؟ وكيفية استعلام نتيجة اختبار التحصيل الدراسي عبر قياس Qiyas وتوكلنا

متى تطلع نتائج التحصيلي 1444؟ سؤال تصدر بحث الكثير من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الجارية بعد بدء موعد اختبار التحصيلي 1444 الفترة الأولى واقتراب بداية الفترة الثانية لمعرفة موعد نزول درجات اختيار التحصيل الدراسي 1444 عبر موقع قياس الوطني للفترة الأولى والثانية لمعرفة موقفهم في المسار التعليمي المقبل وأي الكليات والجامعات التي سيتمكنون من التقديم على الدراسة بها، كون نتائج اختبار التحصيلي من العوامل الأساسية المؤثرة في القبول بالجامعة.

موعد اختبار التحصيلي 1444 الفترة الأولى والثانية

بدأت أول أيام اختبار التحصيلي 1444 الفترة الأولى يوم 29 شوال الجاري الموافق 19 مايو الجاري، للاختبارات الورقية للذكور والإناث.

وتستمر مرحلة قياس اختبار التحصيل الدراسي 1444 الفترة الأولى حتى يوم 3 ذو القعدة الموافق 23 مايو 2023.

وبالنسبة للفترة الثانية تبدأ اختبارات التحصيلي 1444 بداية من يوم 12 ذو القعدة وحتى 1 يونيو 2023.

وتستمر الاختبارات لمدة 4 أيام حتى يوم 16 ذو القعدة الموافق 6 يونيو.

متى تطلع نتائج التحصيلي 1444؟

أجابت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية عن السؤال الذي يشغل بال الكثير من الطلاب والطالبات حاليا، وهو متى تطلع نتائج التحصيلي 1444.

وأوضحت الهيئة أن المركز الوطني للقياس الموحد سيعلن نتائج قياس التحصيلي 1444 الفترة الأولى يوم 17 يونيو 2023.

فيما سيتم إعلان نتائج اختيار التحصيلي 1444 الفترة الثانية يوم 1 يوليو 2023 المقبل.

@lamaali18 ^MH يتم إعلان نتيجة اختبار التحصيلي بعد اسبوعين كحد أقصى من تاريخ الاختبار — مركز قياس | Qiyas (@EtecQiyas) June 17, 2013

الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1444 توكلنا

وفعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب تطبيق توكلنا لتمكين جميع الطلاب والطالبات من الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1444 فور ظهورها رسميا بعد اعتمادها من وزارة التعليم والمركز الوكني للقياس الموحد، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:-

أولا: الدخول على المنصة الإلكترونية توكلنا.

ثانيا: إدخال جميع البيانات المطلوبة منك.

ثالثا: الضغط على كلمة الخدمات.

رابعا: يجب عليك اختيار خدمة التعليم.

خامسا: ثم اضغط على عبارة النتائج الدراسية.

سادسا: اضغط على عبارة تفعيل خدمة أبلغني إذا تم ظهور النتائج.

قياس نتائج الاختبار التحصيلي 1444

ويمكن الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس التحصيل الدراسي عبر موقع قياس الوطني للفترة الأولى والثانية من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع قياس الوطني.

إدخال الرقم المدني وكلمة المرور.

ادخل على أيقونة الاختبارات المسجلة.

اضغط على أيقونة النتائج كما في الصورة التالية.

حدد نوع الاختبار في المربع الظاهر أمامك ثم اضغط على بحث.