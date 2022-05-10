متى تبدا الدراسه ١٤٤٤ وفقًا لوزارة التعليم السعودي

تعمل وزارة التعليم السعودي على توفير شتى المواعيد التي تخص سير العملية التعليمية داخل المملكة، ولكن تزامناً مع اقتراب نهاة العام الدراسي الجاري بدأ التساءل حول متى تبدا الدراسه ١٤٤٤ رغبةً في التعرف على الموعد وخاصة بعد حذف رسالة التاريخ الخاصة بالموعد التي كانت تنبثق لمستخدمي نظام نور، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل.

متى تبدا الدراسه ١٤٤٤

وزارة التعليم السعودي لم تُحدد حتى الآن أي تفاصيل تتعلق بالعام القادم، بالإضافة إلى عدم معرفة هل ستكون الدراسة حضوري أم لا، وأيضًا لا يوجد لدينا أي معلومات عن هل ستتضمن الثلاث فصول دراسية كما كان مُتبعًا خلال هذا العام أم لا، فكافة تلك التفاصيل سوف تُجيب عنها رسميًا وزارة التعليم قريبًا نظرًا لاقتراب نهاية الدراسة في السعودية.

موعد نهاية الدراسة 1443

أن الموعد المُقرر لنهاية الدراسة في السعودية وفقًا للتقويم الدراسي بعد التحديث 1 ذو الحجة الموافق ميلاديًا 30 يونيو، فبهذا يكون الطلاب حصلوا على دراسة ثلاث فصول دراسية لأول مرة في تاريخ المملكة نظرًا لآخر تغيرات حدثت في العملية التعليمية نظرًا للظروف الاستثنائية للبلاد، والجدير بالذكر أن الوزارة أكدت على ضرورة الاحتفاظ بالكتب الدراسية لأنها شاملة للثلاث فصول.

رابط موقع وزارة التعليم moe.gov.sa

يُمكنك الدخول مباشرة إلى رابط موقع وزارة التعليم السعودي رسميًا رغبةً في معرفة كافة التفاصيل التي تخص سير العملية التعليمية وجميع الأخبار التي تخص الدراسة لكافة المراحل التعليمية وأيضًا التعرف على التقويم الدراسي للعام الجاري 1443.