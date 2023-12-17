متى تبدا الاختبارات الشهريه الترم الثاني 1445؟.. وزارة التعليم تُوضح

حددت وزارة التعليم السعودية موعد بداية الاختبارات الشهرية في الترم الثاني 1445، حيث يتم امتحان الطلاب في اختبارات الفترة الشهرية قبل منتصف الفصل الدراسي الثاني، ويختلف موعد تلك الاختبارات عن الاختبارات النهائية، حيث يتم إجراء تلك الاختبارات قبل إجازة منتصف الترم، وتقوم إدارات التعليم في المناطق المختلفة بتحديد موعد اختبارات الفترة وجدول امتحانات كل المواد.

متى تبدا الاختبارات الشهريه

الاختبارات الشهرية

تنطلق الاختبارات الشهرية في جميع مدارس المملكة قبل إجازة منتصف الترم الثاني، وذلك لكي لا يقوم الطلاب بالتغيب عن الدراسة قبل الإجازة، حيث أعلنت وزارة التعليم أن انطلاق اختبارات الفترة ستكون بداية من يوم الأحد 1445/6/18 الموافق ميلادي (2023/12/31).

موعد الاختبارات النهائية

قامت وزارة التعليم بإجراء تعديل على موعد الاختبارات النهائية، وذلك بسبب إجازة يوم التأسيس والتي توافق الخميس 8/12، وبدلا من ضغط الطلاب في أربعة أيام، قامت وزارة التعليم بترحيل موعد الاختبارات النهائية في الترم الثاني 1445 لتكون بداية من يوم الخميس 8/5.

إجازة منتصف الفصل الثاني

يضم التقويم الدراسي للعام 1445 أربعة إجازات في الفصل الثاني، حيث تضم إجازتين مطولة وإجازة منتصف الفصل، إضافة إلى إجازة نهاية الترم، ويكون جدول الإجازات كالتالي: