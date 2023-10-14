متحدث “وزارة التربية” إعلان نتائج السادس إعدادي 2023 دور ثاني يوم الأحد بجميع المحافظات العراقية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن إعلان نتائج السادس إعدادي الدور الثاني سيكون يوم الأحد المقبل، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال صفحة وزارة التربية بعد اعتمادها ونشر رسميا، وذلك من خلال جوجل درايف، إذ يتم توفير كشوف تضم اسم الطالب أو الطالبة الرقم الامتحاني ودرجات جميع المواد، كانت وزارة التربية قد أعلنت عن انطلاق امتحانات الدول الثاني من يوم 17 سبتمبر الماضي فيما انتهت الامتحانات يوم 28 سبتمبر فيما يتم إعلان النتيجة يوم الأحد 15 تشرين الأول (أكتوبر).

نتائج السادس إعدادي 2023 دور ثاني

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية أن نشر نتائج السادس إعدادي سيكون عبر المواقع الإلكترونية، وذلك بعد انتهاء عملية تصحيح الأوراق الامتحانية والتي استمرت ما يزيد عن أسبوعين بعد انتهاء آخر أيام امتحانات الدور الثاني، ومن المنتظر أن يتم نشر رابط نتائج السادس اعدادي عبر موقع وزارة التربية العراقية وعبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية على فيس بوك والتلجرام، حيث يمكنك الدخول إلى رابط وزارة التربية التلجرام من أجل الحصول على رابط نتائج جميع المديريات.

يتم توفير نتائج السادس اعدادي في جميع مديريات التربية بوقت واحد، حيث انتهى التصحيح لجميع المديريات ويتم رفع نتائج الطلاب الآن عبر المواقع الرسمية، وذلك بعد التأكد من إعلانها يوم الأحد المقبل، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني، والذي يتابع عملية نشر نتائج الامتحانات وتنزيل كشوف النتائج PDF، ويكون الاستعلام عبر موقع نتائجنا من خلال التالي:

الضغط على رابط موقع نتائجنا.

اختر القسم (الأدبي- العلمي).

حدد مديرية التربية واختر تنزيل.

حدد الإعدادية التابع لها الطالب أو الطالبة.

قم بتنزيل كشوف النتائج.

راجع الاسم والرقم الامتحاني ودرجات جميع المواد.

بعد الإعلان عن النتيجة يمكنك للطلاب أن تبدأ في التقديم من أجل القبول الجامعي، حيث تم فتح باب التقديم لطلاب الدور الأول فيما يمكن للطلاب الناجحين في الدور الثاني أن يقوموا بالتقديم على الجامعة التي يريدونها بعد التأكد من نجاحهم واجتياز امتحانات الدور الثاني.