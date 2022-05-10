“متاح الآن” رابط سحب استدعاء الباك 2022 من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن سحب استدعاء الباك 2022 وذلك كي يقوم الطلاب باستكمال الإجراءات الخاصة بهم في امتحانات الثانوية العامة بالجزائر، والتي سوف تبدأ بحسب الموعد المحدد من الوزارة في شهر جوان القادم، ومن خلال الفقرة التالية سنقدم لكم كيفية سحب استدعاء الباك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

طريقة سحب استدعاء الباك 2022

النقاط التالية نوضح بها كيفية سحب استدعاء البكالوريا 2022 من الرابط الرسمي المحدد من وزارة التربية الوطنية:

الخطوة الأولي هي فتح موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

يمكن أيضا إتمام الخطوات من خلال الموقع الخاص بسحب استدعاء الباك.

يتم الضغط على الخيار الخاص بسحب الاستدعاء لإتمام الخطوات.

يطلب النموذج التالي إدخال بعض البيانات لذلك يجب إدخالها بشكل صحيح.

بعد كتابة البيانات يتم الضغط على استعلام كي تظهر المعلومات المطلوبة.

سحب استدعاء امتحان البكالوريا 2022

وقد أعلنت الوزارة عن الرابط الخاص بسحب استدعاء امتحانات التعليم المتوسط وكذلك امتحانات البكالوريا دورة 2022، وذلك عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واشتمل البيان أيضا على المواعيد الخاصة ببدء سحب الاستدعاء وكانت على النحو التالي:

موعد امتحانات الباك والتعليم المتوسط 2022 في الجزائر

أوضحت وزارة التربية الوطنية الروزنامة الخاصة بمواعيد الامتحانات لكل من شهادة التعليم المتوسط وكذلك امتحانات الباك 2022، وبحسب المعلومات الموضحة في الروزنامة فإن عملية سحب الاستدعاء الحالية لامتحانات الباك تبدأ من اليوم الثلاثاء 10 من شهر ماي الحالي وهي ممتدة لأكثر من شهر، وبالنسبة لبداية امتحانات الباك فسوف تنطلق في يوم 20 من شهر جوان القادم وذلك للدورة العادية.