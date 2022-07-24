متاح الآن بالخطوات.. استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 من أكثر الموضوعات التي يتم التساؤل عنها من خلال الطلاب داخل دولة السودان في الوقت الحالي مع اقتراب الإعلان عن نتيجة شهادة الأساس في كل المدن السودانية وذلك بعد الانتهاء من عمليات التدقيق وجمع الدرجات على مستوى لجان الإمتحان المختلفة بعد أداء الطلاب للإمتحانات هذا العام في الوقت مابين 20-30 من شهر مايو السابق، لذلك نعرض لكم إجراءات الحصول على نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم لعام 2022 من خلال رقم الجلوس من خلال موقع وارة التربية والتعليم لولاية الخرطوم.

نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022

تقوم وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم بالأعلان رسميا عن نتيجة الأساس لولاية الخرطوم يوم 23 يوليو 2022 في الساعة 1 ظهرا من خلال الموقع الرئيسي للوزارة من خلا شبكة الإنترنت بعد القيام بعمليات المراجعة للأمتحانات وجمع الدرجات في الصف الثامن بولاية الخرطوم بالإضافة إلى أنه يتم الأعلان عن نتيجة الطلاب الأوائل من خلال انعقاد اجتماع صحفي.

استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس 2022

أن نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 من الموضوعات المتصدرة على موقع جوجل على مستوى دول العالم العربي للحصول على شهادة الأساس ولاية الخرطوم والتعرف على الدرجات التي تمكن الطلاب الذهاب إلى المرحلة الثانوية السودانية ووصل عدد الطلاب الذين أدوا الأمتحانات إلى عدد 237 وذلك على مستوى 1221 لجنة امتحانية داخل دولة الخرطوم.

رابط استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022

يتم الذهاب إلى الرابط الإلكتروني الخاص بالحصول على شهادة الأساس لولاية الخرطوم لعام 2022 والقيام بالإجراءات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم لولاية الخرطوم ثم الضغط على كلمة نتيجة شهادة الأساس لعام 2022 لدولة الخرطوم.

ثم تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل دقيق ثم تسجيل رمز التأكد الذي يتضح في الناحية السفلية من الشاشة .

ثم الضغط على كلمة عرض النيجة والتمهل لحظات حتي يتم وضوح النتيجة.

في هذا السياق يتم البحث المستمر من خلال الطلاب وأولياء الأمور للحصول على شهادة الأساس لولاية الخرطوم والتي يتم ظهورها يوم الأحد وذلك لكل المواد العلمية التي قام بأداء إمتحاناتها على مستوى المحافظات السودانية.